von sk

Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend gegen 22 Uhr in Wehr auf der L 148, als ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Fiat auf der Landstraße bergwärts unterwegs war und ihm in einer Kurve ein unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Dessen Fahrer schnitt offensichtlich die Kurve, weshalb der Fiat-Fahrer ausweichen musste. Trotz Ausweichmanövers streiften sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Dabei kam der Fiat nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Der Fiat wurde schwer beschädigt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Schadenshöhe dürfte bei rund 20000 Euro liegen. Der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort und fuhr in Richtung Wehr weiter. An diesem Fahrzeug könnte zumindest der Außenspiegel beschädigt sein. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0.