von sk

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr in der Dinkelbergstraße. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall sogleich in Richtung Öflinger Straße. Zurück blieben ein Mazda und die beiden Insassen, eine 34 Jahre alte Frau und ein 12 Jahre altes Kind. Beide klagten über Schmerzen und Übelkeit. Der Sachschaden am Mazda beträgt rund 1.000 Euro. Vom flüchtigen Fahrzeug sind Kennzeichenfragmente bekannt. Die Ermittlungen dauern an.