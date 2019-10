von sk

Zu einem Verkehrsunfall, der am Dienstag, 15. Oktober, in Wehr passierte, sucht die Polizei Zeugen. Wie angezeigt wurde, habe gegen 17.45 Uhr in der Öflinger Straße in Höhe der Abzweigung Hölzle ein Kind einen Stein vor eine herannahendes Auto geworfen. Der 23 Jahre alte Fahrer dieses Autos wich nach rechts aus und touchierte den Bordstein. Das Kind rannte danach weg. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Wehr bittet Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich zu melden (Telefon 07762 8078-0).