Hasel Fahranfänger überschlägt sich mit Auto

Ein 18-Jähriger kam zwischen Wehr und Schopfheim von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer hatte nur leichte Verletzungen, am Auto entstand Totalschaden.

Hasel – Am Dienstagmorgen verunglückte auf der B 518 ein Fahranfänger. Der 18-Jährige Mann fuhr kurz vor 7 Uhr mit seinem Kleinwagen von Wehr in Richtung Schopfheim. Ausgangs einer Kurve kam das Auto vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab. Der Fahrer steuerte dagegen und verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle. In der Folge überschlug sich das Auto und rutschte auf dem Dach weiter. Letztlich kam es im freien Gelände auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer hatte einen Schutzengel an seiner Seite und erlitt nur leichtere Verletzungen. Der Rettungsdienst eilte zur Unfallstelle und kümmerte sich um 18-Jährigen. Am Auto entstand vermutlich Totalschaden. Die B 518 musste kurzfristig voll gesperrt werden.