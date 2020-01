von sk

Ein junger Autofahrer ist am Dienstag auf der Kreisstraße zwischen Dossenbach und Wehr von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 18-jährige Fahranfänger war zunächst in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn geraten, so die Polizei in ihrem Bericht. In der Folge übersteuerte er vermutlich seinen Mercedes-Benz. Dieser schleuderte dann nach links weg und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt durch herum fliegende Splitter leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.