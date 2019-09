In einer Anfrage in der jüngsten Gemeinderatssitzung wollte Hans-Peter Zimmermann wissen, ob es stimmt, dass Altbürgermeister Denzinger nicht zum offiziellen Festakt der Stadt anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an den früheren Öflinger Bürgermeister Helmut Huber am 12. Oktober eingeladen sei. Schon bei einer Besichtigungsfahrt von Altstadträten in der vergangenen Woche sei Denzinger nicht eingeladen gewesen. „Wollen Sie Ihren Kleinkrieg gegen Herrn Denzinger weiter führen? Schadet dies nicht auch dem Ansehen der Stadt? Wenn dem so ist, verurteilen wir dies als FDP-Fraktion“, so Zimmermann. Die Antwort von Thater fiel knapp aus: „Ja, Herr Denzinger ist nicht eingeladen. Und nein, ich führe keinen Kleinkrieg“, so Thater.

Erst vor einigen Wochen hatte ein „Gratulationsschreiben“ von Bürgermeister Thater an Klaus Denzinger anlässlich der Kreistagswahl für Schlagzeilen gesorgt. Darin hatte Thater seinem Amtsvorgänger unter anderem „Populismus“ vorgeworfen.