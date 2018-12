von Jürgen Scharf

Die lange Menschenschlange, die sich vor der Wehrer Stadthalle gebildet hatte, um Einlass ins Konzert der aus Wehr stammenden Weltklasse-Violinistin Anne-Sophie Mutter zu bekommen, ließ keinen Zweifel: Hier ging es um einem außergewöhnlichen gesellschaftlichen Anlass. Restlos ausverkauft war das Benefizkonzert zugunsten der Hanna und Paul Gräb-Stiftung. Ein voller Erfolg.

Anne-Sophie Mutter widmete das versonnen-meditativ gespielte „Ave Maria“ an diesem besonderen Abend Paul Gräb. | Bild: Picasa

Ein Programm, das Aufhorchen lässt

Die Geigerin von Weltruhm und Wehrer Ehrenbürgerin Anne-Sophie Mutter fühlt sich bekanntlich dem Öflinger Modell sehr verpflichtet. Das brachte sie in ihrer kurzen Ansprache auf der Bühne zum Ausdruck. Jeder brauche ein Heim, meinte Anne-Sophie Mutter, dafür würden sich Hanna und Paul Gräb engagieren. Für ihr gut einstündiges Konzert ohne Pause hatte Mutter ein exklusives Programm ausgewählt: Schuberts populäres Forellenquintett und geigerische Delikatessen für Violine und Klavier.

Eine handverlesene Auswahl junger, befreundeter Musiker, die aus der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung hervorgegangen sind und längst selber einen Namen in der Musikszene haben, unterstützte den Weltstar bei seinem Auftritt. Zusammen spielten sie Schuberts einziges Klavierquintett in der unüblichen Besetzung mit Kontrabass.

Lauma Skride überreicht Hanna Gräb einen Blumenstrauß und Anne-Sophie Mutter freut sich darüber. Bild: Jürgen Scharf | Bild: Picasa

Hochkarätiges Ensemble überrascht mit Spielfreude

Die Gäste erlebten eine erstklassige Interpretation, das versteht sich bei diesen hochkarätigen Künstlern von selbst. Überrascht hat aber die ungewöhnliche Frische, mit der das berühmte Werk erklang. Gleich das Kopfsatz-Allegro begann in einem freien Fluss der Musik, das Andante hatte kammermusikalische Intimität, die Forellen-Liedvariationen und das rasante Finale sprudelten nur so in einem frischen Tempo.

Natürlich sind bei einem solchen Ereignis alle Augen auf Anne-Sophie Mutter gerichtet, die das Ganze mit ihrer intelligenten Musikalität auch zusammenhielt. Im Variationensatz erlaubte sie sich fast wie beiläufig mit Bedacht gesetzte geigerische Akzente, die aufhorchen ließen. Kammermusik vom Feinsten war das und berückend schön von den Mitwirkenden im kollektiven Zusammenspiel dargeboten.

Neben der hervorragenden Pianistin Lauma Skride hörte man sehr gern den sonoren Celloton von Daniel Müller-Schott, der zu den weltweit gefragtesten Musikern seines Fachs gehört. Vladimir Babeshko an der Bratsche und der Kontrabassist Roman Patkoló komplettierten zusammen mit Mutters guter Klangorganisation die modellhafte Ensemblekultur.

Anne-Sophie Mutter und die Pianistin Lauma Skride waren mit mitreißendem Repertoire für Violine und Klavier zu hören. Bild: Jürgen Scharf | Bild: Picasa

Unverwechselbare persönliche Note und Brillanz

Unverwechselbare persönliche Züge besaß der zweite Programmteil, den Mutter mit der kraftvoll begleitenden Pianistin Laura Skride bestritt. Dieser Auftritt war nicht minder faszinierend, denn hier konnte man die hohe Spielkultur der Ausnahmesolistin auf ganzer Linie bewundern. Wie wendig ihr Geigenton klingt, wie mirakulös sie den Bogen führt, wie ausgereift ihre Klangkultur und wie impulsiv die musikalische Emotion ist – das alles konnte Mutter in einigen bekannten Werken aus dem Solorepertoire für Violine und Klavier überzeugend demonstrieren.

Wann hört man die Schlusstakte des fünften Ungarischen Tanzes von Brahms so feurig auf der Geige? Wann die Melodie aus „Souvenir d’ un lieu cher“ von Tschaikowsky (in der Heifetz-Fassung), die Anne-Sophie Mutter als „Erinnerung an einen besonderen Ort, an Wehr“ las, so geschmackvoll unsentimental?

Hat die Geigerin diese Melodie noch delikat gespielt, so konnte sie schnell auf Brillanz umschalten in der mit Intensität, Eleganz und Virtuosität gepaarten „Introduction und Rondo Capriccioso“ von Camille Saint-Saens. Bei dieser atemberaubenden Violinzauberei hat sie das richtige Gespür für die Valeurs.

An diesem besonderen Abend zurückhaltend ganz in Schwarz auftretend, zeigte die Künstlerin auch in den Zugaben ihren sicheren stilistischen Geschmack bei der Filmmusik von John Williams zu „Schindlers Liste“ und verabschiedete sich als letzter Zugabe mit dem meditiav-versonnen gespielten „Ave Maria“ von Bach/Gounod, das sie Paul Gräb zueignete, der aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein konnte.

Weltstar Anne-Sophie Mutter signierte nach dem Konzert auch gerne. Bild: Jürfgen Scharf | Bild: Picasa

Wieder einmal hat es Anne-Sophie Mutter verstanden, weit mehr als nur eine Stunde Musikgenuss zu bieten, sondern, wie Stiftungsvorsitzender Ulrich Delhey sagte, „nicht nur mit schöner Musik verwöhnt, sondern auch mit ihrem Sinn für soziale Unterstützung“.