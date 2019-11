von Jürgen Scharf

Engel laufen Schlittschuh, einer der Heiligen Drei Könige macht seine Aufwartung, engelhafte Wesen schweben durch den Raum: Im Atelier des Hauses der Diakonie in Öflingen ist der jüngste Kunstaktionstag dem vorweihnachtlichen Geschehen gewidmet gewesen. Ganze Heerscharen von Engeln hat die Bernauer Künstlerin Christel Andrea Steier mit den acht kunstschaffenden Teilnehmern des Hauses als Vorbereitung auf Weihnachten erstellt.

Die Künstler aus dem Öflinger Haus der Diakonie zusammen mit Workshopleiterin Christel Andrea Steier (Mitte) bei der Präsentation der weihnachtlichen Werke. | Bild: Jürgen Scharf

Die Arbeiten seien in „mühevoller Arbeit“ und „sehr kreativ“ entstanden, befand Erich Hipp, Vorsitzender des Vereins Kunst und Diakonie, der zur Präsentation der Arbeiten ins Atelier gekommen war. Als besonderen Dank an die Dozentin verwies Hipp auf das große Künstlerfest, auf das sich „das ganze Haus schon freut.“ Einig waren sich alle Besucher: Das sieht wirklich schön aus!

Filigran: Aus Modelliermasse und Draht entstand dieser Engel. | Bild: Jürgen Scharf

Es wurde plastiziert und gemalt, vor allem kleine Figürchen entstanden aus an der Luft selbst härtender Keramikmasse, also kein Ton, aber in ähnlicher Farbe, in weiß belassen, was zu den Engelfiguren passt. In drei Techniken wurde gearbeitet, mit dem lufttrocknenden Material, mit Papier und mit Farben. Die Werkstoffe und Werkzeuge hatte Steier mitgebracht, darunter auch Rollen zum Auswalzen und Utensilien zum Abstreichen, und sie half da und dort beim Modellieren, wenn es um die Feinarbeit ging.

Helmut Hermann beim Malen eines Engelbildes im Atelier. | Bild: Jürgen Scharf

Wichtig war es der Malerin und Bildhauerin, die Fantasie der Teilnehmer anzuregen. Sie hat zurzeit selbst eine Ausstellung in Bad Zurzach zusammen mit Mechthild Ehmann – die auch schon in Öflingen Workshops gestaltet hat. Fantasievoll wurde auch eine Riege an Papierengeln gebastelt, denn irgendwann ging bei dieser großen Heerschar an geflügelten Wesen das Material aus. Auf dem schön dekorierten Arbeitstisch fanden sich farbige Wolken und Sterne, also nicht nur die Engel – und alle, auch die Besucher, durften beim Anblick auf Wolke sieben schweben.

Bereits zum zweiten Mal arbeitete Christel Steier im Haus der Diakonie mit den kreativen Künstlern aus dem Haus und es war für sie eine problem- und nahtlose Anknüpfung an ihren ersten Aktionstag im Hof mit Ytong-Steinen. Damals war das Thema der „Traum vom Fliegen“, und das passte zu den geflügelten Wesen, mit denen man sich auf den Advent einstimmte.

Farbenfroh kommt dieser Engel daher. | Bild: Jürgen Scharf

Da wurde die Weihnachtsgeschichte gemalt, einer der Heiligen Drei Könige bekam eine goldene Krone. Den Teilnehmern war anzumerken, dass sie gerne auch einmal mit den Händen arbeiteten, etwas formten und haptisch gestalteten – während sie sonst vorwiegend malen –, was viel Ruhe und Konzentration erfordert. Für die Workshop-Leiterin waren diese zwei Tage in Öflingen „eine richtig schöne Zeit“, alle seien mit Hingabe bei der Sache gewesen und hätten intensiv gearbeitet. Für Steier rückte Weihnachten näher: „Wenn wir leise sind, können wir den Chor der Engel schon hören.“