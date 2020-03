von Maria Schlageter

Die Servicegemeinschaft Wehr (SGW) wird die kommenden zwei Jahre von einer Doppelspitze geführt, die nicht überraschend, aber in ihrer Form doch neu ist: Peter Hofmeister und Stephan Ruthe teilen sich fortan das Amt des ersten Vorsitzenden als gleichberechtigte Ansprechpartner. Zum Stellvertreter des Duos wurde der bisherige Beisitzer Klaus Frey gewählt. Axel Richter behält sein Amt als Beisitzer. Neu zu ihm gesellen sich fortan Rainer Walz, Frank Wölfl und René Knappe.

Hochrhein Gesundheitsamt Waldshut richtet „Drive in“ zur Probenahme bei potentiellen Corona-Patienten ein Das könnte Sie auch interessieren

Somit setzt die SGW bei ihrer Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch auf ihr bewährtes Team, stellt sich aber im gleichen Zug breiter auf, als in den vergangenen Jahren. „Wir hätten gern, dass noch mehr Mitglieder aktiv dabei sind“, hatte der alte und neue Vorsitzende Hofmeister noch im Vorfeld erklärt. Denn das Jahr 2020 stellt die SGW vor neue Herausforderungen. Die wahrscheinlich größte Aufgabe wird dabei die Gestaltung des Brennet-Areals sein.

Niederhof Corona-infizierte Lehrkraft: Grundschule Niederhof bleibt vorerst geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Auch wenn das Thema bei der jüngsten Versammlung kaum adressiert wurde, machte sowohl die Stadt als auch die SGW deutlich, dass sie künftig noch enger zusammenarbeiten wollen – auch mit Blick auf das Brennet-Areal. Man müsse diesbezüglich in Betracht ziehen „zweigleisig zu denken“, so Bürgermeister Michael Thater. Für ihn ist eine engere Vernetzung von Verwaltung und Gewerbebetreibenden unerlässlich: „Handel und Stadt funktionieren nur gemeinsam.“ Im Mai ist eine Klausurtagung in der Stadthalle geplant, bei der beide Seiten – zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit – zusammenkommen wollen, um über den Handelsstandort Wehr zu diskutieren.

Wehr Kindergarten-Neubau im Seeboden nimmt Formen an Das könnte Sie auch interessieren

Die ersten Ergebnisse sollen dann noch vor der Sommerpause kommuniziert werden. Bei ihren Veranstaltungen bleibt sich die SGW indessen treu: Es wird wieder zwei verkaufsoffene Sonntage geben, ebenso wie die Blume zum Muttertag und den Nikolausmarkt im Dezember. Auch die Vorbereitungen für „Sommer in Wehr„ laufen auf Hochtouren, wie Kulturamtsleiter Wölfl informierte. Einzig der Standort für die zweite Bühne, die bisher auf dem Kronenparktplatz stand, sei noch nicht abschließend geklärt.

Die Servicegemeinschaft Die Servicegemeinschaft Wehr wurde 1968 gegründet und ist ein Zusammenschluss der Wehrer Händler, Dienstleister und Gastronomen. Sie vertritt die Interessen ihrer Mitglieder bei der Verwaltung und in der Öffentlichkeit. Zusätzlich ist die SGW das ganze Jahr über in der Stadt mit verschiednen Veranstaltungen präsent. Die Vorsitzenden der SGW sind Peter Hofmeister und Stephan Ruthe. Kontakt und weitere Informationen im Internet (www.servicegemeinschaft.de).

Neue Wege geht der Wehrer Handel möglicherweise auch in Sachen Digitalisierung und Vernetzung. Eine Agentur bei Karlsruhe hat das Konzept der „Wehr Card“ vorgestellt. Dahinter verbirgt sich eine Art regionale Payback-Karte, die lokale Händler und Dienstleister als Bonuskarte für Kunden und Mitarbeiter nutzen können. Ob diese in Wehr eingeführt werden wird, soll ebenfalls bei der Klausurtagung im Mai erläutert werden.