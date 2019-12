von Ernst Brugger

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ist beim Tennisclub Wehr (TCW) eine Frau an der Spitze: Beisitzerin Sylvia Ragusa wurde am Montagabend im „Drei König“ für zwei Jahre einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige, seit acht Jahren amtierende Vereinschef Alexander Hudec, hatte bereits im Vorjahr seinen Rückzug angekündigt.

Im neu formierten Vorstand des TC Wehr sind (von links): Erich Götz, Nicole Delhey, Sylvia Ragusa, Kirsten Thoma und Peter Scherzer.

Neben Teilwahlen standen auch Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt der Hauptversammlung. Herausragend dabei Michael Schätzer, der seit 50 Jahren im Wehrer Tennisclub ist. Wie Vorsitzender Alexander Hudec in seinem Jahresrückblick bemerkte, war die vergangene Saison sportlich gesehen etwas durchwachsen.

Der Tennisclub Der Tennisclub Wehr wurde 1953 gegründet und hat derzeit 133 Mitglieder. Die Tennisanlage befindet sich am Stadionweg 2 in der Frankenmatt. Weitere Infos im Internet (www.tcwehr.de).

Nach einigen Jahren mit Aufstiegen hätte man dieses Jahr zwei Abstiege hinnehmen müssen. Ansonsten sei das Tennisjahr aber wieder harmonisch und schön verlaufen. Ein voller Erfolg sei bei schönstem Wetter das Sommerfest gewesen. Durch die Anschaffung neuer Sitzbänke, die zudem pflegeleichter seien, so Hudec, biete die Tennisanlage jetzt auch ein gepflegteres Ambiente.

Rückblick auf sportliche Ergebnisse

Sportwart Ansgar Mentzel blickte noch einmal auf die sportlichen Ergebnisse der einzelnen Teams und bedauerte, das man zwei Teams aus gesundheitlichen beziehungsweise Altersgründen nun zurückziehen müsse. Das Lob von Mentzel galt dem Platzwart, der die sechs Spielplätze die Saison hindurch wieder vorbildlich gepflegt habe. Gut geklappt hätten auch wieder die Arbeiten und die Vorbereitung an der Tennisanlage für die sportliche Saison. Über die Aktivitäten bei den Nachwuchsspielern berichtete zufriedenstellend Jugendwartin und Vize-Vorsitzende Nicole Delhey. In ihrem ausführlichen Rechenschaft erwähnte Kassiererin Tina Reinhard besonders, dass man durch die Ausgaben für die neuen Sitzbänke in der Tennisanlage einen Jahresverlust zu verzeichnen habe.

Harmonische Zusammenarbeit

Die Kassenprüfer Antje Kaiser und Harald Mischok, die übrigens in ihren Ämtern bestätigt wurden, fanden jedenfalls eine lückenlose Buchführung vor, in der alles tadellos verbucht wurde. Auf Vorschlag von Tennishallenbesitzer Antonio Zeoli wurde der Gesamtvorstand einstimmig entlastet. Der Dank von Alexander Hudec galt abschließend allen jeweiligen Vorstandsmitgliedern für die angenehme Zusammenarbeit während seiner achtjährigen Amtszeit. Und die neue Vorsitzende, Sylvia Ragusa, wünschte sich ebenfalls eine harmonische Zusammenarbeit mit dem neu formierten Vorstandsteam.