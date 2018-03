Wehr Erster Spatenstich für 36 neue Einfamilienhäuser in Öflingen

Mit dem ersten Spatenstich startet die Erschließung des neuen Baugebiets Breit II in Öflingen. Dank der ungebrochen hohen Nachfrage nach Bauplätzen habe man früher als erwartet mit der Planung begonnen, so Bürgermeister Michael Thater.

Mit dem offiziellen Spatenstich kann nun die Erschließung des neuen Baugebiets Breit II in Öflingen beginnen. Zusammen mit Vertretern von Gemeinderat, Baufirma und Erschließungsträger konnte die Stadtverwaltung am Montag Nachmittag den Startschuss für 36 neuen Einfamilienhausbauplätze geben. Dank der ungebrochen hohen Nachfrage nach Bauplätzen habe man früher als erwartet mit der Planung begonnen, so Bürgermeister Michael Thater. Durch die bewährte Auslagerung der Erschließung an den kommunalen Träger LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH hoffe man wieder auf eine gute Zusammenarbeit. "Aktuell haben sich bereits um die 100 Interessenten gemeldet, diese werden jetzt angeschrieben", so Thater zum weiteren Vorgehen.

Die Tiefbauarbeiten sollen in den nächsten zwei bis drei Monaten erfolgen, erläuterte der stellvertretende Bauleiter Marc Fricker hierzu. Ab Sommer soll dann die neue Straßendecke mit Bürgersteig entstehen, bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten mit Gesamtkosten von 1,5 Millionen Euro abgeschlossen sein, hoffen sowohl Bürgermeister als auch Bauunternehmer. Parallel solle dann bereits bis Juni der Gemeinderat über die Vermarktung entscheiden, so dass diese ebenfalls noch 2018 abgeschlossen werden könne, so Thater. In den sozialen Medien habe es viel Kritik über die geplante Verlegung des Spielplatzes an der Goethestraße gegeben, so Thater. Da aber die Bäume um den Spielplatz sowie die Spielgeräte während der Erschließung entfernt werden müssten, wäre eine Neuanlage an geeigneter Stelle kein Schildbürgerstreich sondern vielmehr eine durchgeplante Notwendigkeit.

Breit II sorgt schon im Voraus für erhitzte Gemüter

Das neue Baugebiet Breit II in Öflingen hatte bereits im Vorfeld die Gemüter erregt. Besonders junge Familien hatten ungeduldig auf das neue Baugebiet gewartet, nachdem bei der Vermarktung der Bauplätze auf der Zelg viele leer ausgingen. Seitens der Anwohner regte sich hingegen Widerstand gegen den zu erwarteten Zulieferverkehr. Liegt das Baugebiet doch jenseits der Bahntrasse und kann nur durch schmale Tunnel sowie durch ein bestehende Wohngebiet erreicht werden. In Hinblick auf den großen Bedarf an Wohnraum hatte die Stadtverwaltung an den Gemeinsinn der Anwohner appelliert. Schließlich haben ja auch die Kritiker selbst bei ihrem Hausbau für entsprechende Verkehrsbelastung gesorgt, hielt der Bürgermeister in einer jüngsten Gemeinderatssitzung den besorgten Bürgern entgegen. Das nun der kürzeste Weg über die Sonnenhalde genutzt werden könne, sorgte zumindest bei Stadtverwaltung und Baufirma für Zufriedenheit. Insgesamt sei mit 800 bis 1000 Fahrten im Laufe des Sommers zu rechen, so der stellvertretender Bauleiter Marc Fricker.