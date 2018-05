Wehr Erneut Störung im Wehrer Telefonnetz: Viele Bürger sind tagelang vom Netz abgehängt. Telekom sieht trotzdem keinen erhöhten Investitionsbedarf

Seit Tagen sind zahlreiche Wehrer Bürger vom Telefonnetz abgeschnitten. Grund ist erneut ein Defekt in einem Verteilerkasten. Im gleichen Verteiler hatte es bereits Anfang Mai einen Defekt gegeben – mit ähnlich gravierenden Konsequenzen. Kritik gibt es dieses Mal vor allem am Kundenservice der Telekom, die Betroffenen höchst gegensätzliche Ratschläge gab. Der Konzern kündigte eine umgehende Behebung des Schadens an.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen gab es im Telekom-Netz der Stadt Wehr erhebliche Störungen. Fünf Tage lang waren viele Bürger von den technischen Problemen betroffen, wie Unternehmenssprecher Hubertus Kischkewitz auf Nachfrage unserer Zeitung einräumte: "Grund war ein defektes Bauteil, ausgerechnet im gleichen Straßenverteiler wie beim letzten Mal." Es habe sich allerdings um ein anderes Bauteil gehandelt als Anfang Mai, als es schon einmal einen Defekt gegeben hatte. Laut Kischkewitz wurden gestern am späten Nachmittag Techniker entsandt, die das defekte Teil austauschen sollten. Bis Redaktionsschluss war jedoch noch unklar, ob das technische Problem damit behoben werden konnte – und vor allem für wie lange.

Der zweite Defekt dieser Art in nur knapp drei Wochen für erhebliches Unverständnis aber auch Kritik, gerade auch am telefonischen Kundenservice der Telekom. Der Wehrer Elektronikfachmann und Geschäftsführer von EC Gallmann, Roland Gallmann, hat in den vergangenen Tagen etliche Nachfragen von Telekom-Kunden registriert, die verunsichert gewesen seien, weil sie von den Service-Mitarbeitern höchst widersprüchliche Aussagen erhalten hatten: "Den einen wurde in Aussicht gestellt, dass ein Techniker vorbeikommen würde, der dann aber nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen ist. Anderen wurde geraten, einfach ein neues Telefon zu kaufen."

Besonders Senioren hätten äußerst besorgt reagiert, weil auch das Hausnotrufsystem, mit dem sie sich im Notfall mit den Rettungskräften des DRK in Verbindung setzen können, von der Störung betroffen gewesen sei. Konkret äußerte sich der Defekt nämlich laut Gallmann dadurch, dass die Kunden einfach nicht mit dem Gesprächspartner am anderen Ende kommunizieren konnten, selbst wenn das Telefon klingelte oder die Rufnummer eingegeben wurde: "Man hörte den anderen Gesprächsteilnehmer einfach nicht oder wird nicht gehört", schildert Roland Gallmann das Problem. Eine derartige Störung lasse sich nicht einfach durch den Kauf eines neuen Telefons beheben, denn es handle sich eben um ein grundlegendes Leitungsproblem, so Gallmann.

Dies sei auch der Grund dafür, dass auch die Möglichkeit, den Betroffenen zu helfen, für Elektrofachleute äußerst begrenzt war: "Für die Kunden, die in den vergangenen Tagen zu uns gekommen sind, war die Situation unerträglich. Gerade auch wegen des langen Pfingstwochenendes."

Dass es im Telefonnetz zu Störungen komme, sei bedauerlich, lasse sich aber nie ausschließen, hält Telekom-Sprecher Kischkewitz dagegen: "Das ist Technik. Da kann immer etwas passieren." Dass es zweimal den gleichen Verteiler getroffen habe, sei eben "Pech". Dass veraltete Technik etwas mit den Störungen zu tun haben könnte, diese Möglichkeit schließt Kischkewitz jedenfalls kategorisch aus. "Wir investieren kontinuierlich in das Netz und die Verteiler. Eine absolute Sicherheit gibt es trotzdem nicht." Insofern sehe die Telekom auch keinen weiterführenden Handlungsbedarf.

Auch Kritik am Kundenservice lässt er im Übrigen nicht gelten: "Die Arbeit unserer Mitarbeiter wird generell von den Kunden als gut bewertet." Sollte es Gründe zur Beanstandung geben, müsse dies "im konkreten Fall untersucht werden."