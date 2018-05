Wehr Erfolgreiche Ausstellungen: Förderkreis Stadtmuseum Wehr zieht positive Bilanz

Förderkreis Stadtmuseum Wehr investiert viel ehrenamtliche Arbeit in seine Ausstellungen und Buchprojekte. Der Verein präsentiert bei der Mitgliederversammlung ein Gemälde des Wehrer Malers Gustel Fricker.

Viel ehrenamtliche Arbeit hat der Förderkreis Stadtmuseum Wehr in seine Ausstellungen und Buchprojekte investiert. Außerdem gelang es dem Verein, neun Gemälde anzukaufen, und bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend präsentierte der Vorsitzende Armin Kronberger die jüngste Erwerbung: Ein Gemälde des Wehrer Malers Gustel Fricker, das eine sommerliche Landschaft zeigt.

Das Werk stammt aus dem Jahre 1959 und ist Teil einer Serie von Landschaftsbildern, mit der der Künstler einst den Durchbruch schaffte. Nach dem Krieg kauften vor allem Schweizer Kunstliebhaber seine Werke, und so konnte der Förderkreis das Gemälde aus eidgenössischem Privatbesitz erwerben. „Es hing in einer Ferienwohnung am Zürichsee, die kaum bewohnt wurde, und daher ist es hervorragend erhalten“, sagte Armin Kronberger und zeigte sich von der ungebrochenen Leuchtkraft der Farben beeindruckt. Die anderen Neuerwerbungen umfassen Werke von Künstlern wie Willi Reichelsdorfer, Adolf Lamprecht, Ernst Honigberger und Gustel Fricker.

Ein Höhepunkt im Vorjahr war die Ausstellung über die Künstlerfamilie Lamprecht, in der neben den Werken Adolf Lamprechts auch das Schaffen seiner Söhne Adalbert und Albrecht gewürdigt wurde. Zita Lamprecht schenkte dem Museum ein von Albrecht geschaffenes Glasfenster mit Basler Masken, das in das Museum eingebaut wurde. „Das ist ein besonders schönes und bis dahin unbekanntes Kunstwerk“, freute sich der Vorsitzende. Auf eine Ausstellung der Fotofreunde im Stadtmuseum folgte die große Präsentation, die der Kunst- und Musikschule Honigberger gewidmet war.

Sie war von November bis Januar im Stadtmuseum und der Galerie im Alten Schloss zu sehen, und wegen des großen Publikumsinteresses wurde die Schau im Museum bis März verlängert. Kronberger dankte den Nachfahren für die Zusammenarbeit. Zur Begleitung gab der Förderkreis ein Buch heraus, das bis auf wenige Exemplare vergriffen ist. Dafür mussten die Helfer den umfangreichen Nachlass sichten und zahlreiche Werke ablichten. „Wir haben zwei Jahre an diesem Buch gearbeitet, länger als an jedem anderen Buch“, berichtete Schriftführerin Margot Richter und fügte hinzu: „Es war viel Arbeit, aber die Freude überwog.“ Insgesamt gab der Förderkreis innerhalb von 15 Jahren 14 Bücher heraus. Bürgermeister Michael Thater dankte dem Verein und sicherte die Unterstützung der Stadt zu. Wehr habe „brillante Künstler“ hervorgebracht, und der Förderkreis sorge durch seine Buchprojekte, Ausstellungen und Ankäufe dafür, dass diese Persönlichkeiten im Gedächtnis der Öffentlichkeit blieben.

Derzeit läuft im Stadtmuseum die Ausstellung „Gustav Struve und Hugo Hansmarti“ anlässlich des 170. Jubiläums der Badischen Revolution. Die nächsten Projekte sind Ausstellungen über die Wehrer Künstler Wieslaw Chrapkiewicz und Karl-Heinz Brakat sowie Präsentationen über die Ciba und die Stadterhebung Wehrs, die sich 2020 zum 70. Mal jähren wird.

Der Förderkreis zählt 60 Mitglieder. Vorsitzende ist Armin Kronberger, Kontakt per E-Mail ( armin.kronberger@web.de).