Wehr Erfolg für junges Musiktalent: Der Wehrer Gitarrist Sergey Fedorov siegt beim Wettbewerb Jugend musiziert auf Bundesebene

Der Wehrer Gitarrist Sergey Fedorov setzt sich beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert mit der Maximalpunktzahl gegen seine Konkurrenz durch. Wie es nun für ihn und seine Musik weitergeht, weiß er aber noch nicht genau.

Mit maximaler Punktzahl kehrt der Wehrer Gitarrist Sergey Fedorov vom 55. Bundeswettbewerb Jugend musiziert zurück. Ende Mai setzte sich das jungen Talent an der klassischen Gitarre gegen 50 andere Jungmusiker aus aus dem gesamten Bundesgebiet durch und verbesserte sein gutes Ergebnis von 2015 nochmals deutlich.

Mit drei Stücken aus verschiedenen Stilepochen hat sich der Wehrer Gitarrist ganz an die Spitze seiner Altersgruppe gespielt: Aus 50 Gitarristen des Jahrgangs 2000/2001, allesamt Erstplatzierte auf Landesebene, gingen neben Sergey Fedorov nur fünf weitere Musiker mit dem Bestergebnis von 25 Punkten aus der Prüfung. Auf Empfehlung seines Professors wählte der junge Musiker neben einem Barockstück von Silvius Leopold Weiss und einem Walzer von Augustin Barrios mit dem Stück „Diario“ von Václav Kuera ein relativ unbekanntes Werk. „Die Stücke sollen virtuos und gut spielbar sein“, erläutert Fedorov seine Wahl. Denn taktische Aufstellungsentscheidungen gibt es offenbar nicht nur bei der kommenden Fußball-WM: „Mit einem unbekannten Stück kann man die Prüfer nicht nur überraschen, es gibt dann auch weniger Vergleichsmöglichkeiten“, erklärt Fedorov mit einem kleinen Schmunzeln.

Neben der Auswahl war es aber auch die Disziplin des jungen Musikers, der sich bereits seit Ende vergangenen Jahres intensiv mit den drei Stücken beschäftigt. Vom Regionalwettbewerb im Januar über die Landesauswahl im März zur Bundesentscheidung Ende Mai galt es dann, das hohe Niveau zu halten und zu perfektionieren. Ein Preisgeld gibt es für diese Leistung nicht, dafür aber viel Erfahrung und natürlich bessere Chancen auf einen möglichen Studienplatz. Bereits 2016 hat Fedorov die Aufnahmeprüfung an der Freiburger Akademie für Begabtenförderung bestanden. Seitdem geht der junge Mann in die Gitarrenklasse von Matthias Kläger. Zusätzlich gibt es Unterricht in Musiktheorie, Gehörbildung und Rhythmik. „Es ist ein harter Job, auf diesem Niveau zu spiele“, so auch der stolze Vater Vadim Fedorov.

Als Akkordeonspieler hat sich Vadim Fedorov nicht nur in Wehr einen guten Namen erspielt und unterstützt seinen begabten Sohn mit vollem Herzen. „Als Nächstes steht wohl eine neue Gitarre an, aus seinem jetzigen Instrument ist Sergey wohl langsam herausgewachsen“, so der Vater. Für den Wettbewerb konnte der junge Musiker eine Meistergitarre des Gitarrenbauers Sascha Novak nutzen. Ein solches handgefertigtes Stück koste aber mindestens 8000 Euro. „Vielleicht versuchen wir es darum mit Sponsoring“, so Vadim Fedorov.