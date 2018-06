Wehr Ende Juni steht ein ganzes Wochenende in Wehr im Zeichen der Städtefreundschaft

Ein ganzes Wochenende im Zeichen der Städtefreundschaft zelebriert die Stadt Wehr Ende diesen Monats: Das letztjährige 50. Jubiläum der Jumelage mit Bandol wird (nach-) gefeiert und dabei auch gleich auf zehn Jahre Städtefreundschaft mit dem schweizerischen Onex und dem italienischen Nettuno angestoßen. Auch das Stadtfest "Sommer in Wehr" am 30. Juni ist geprägt von den Städtepartnerschaften.

Nachdem es auf dem letztjährigen Sommer in Wehr durch den Besuch des Bandoler Bürgermeisters Jean Paul Joseph zu einer so unerwartet wie erfreulichen Auffrischung des Verhältnisses Bandol-Wehr kam, kündigte Bürgermeister Michael Thater nun ein ganzes Festwochenende im Zeichen der Städtefreundschaft an. Aus allen drei befreundeten Städten erwarte man große Delegationen, alleine aus Bandol werden mit Bürgermeister und Stadträten rund 50 Vertreter erwartet, so Thater. Aus Onex haben sich zudem alle drei Bürgermeister angekündigt. „Wir wollen das Wochenende nutzen, Freundschaften zu vertiefen und zu festigen“, so auch Roland Fricker, Vorsitzender des Freundeskreises Städtepartnerschaften. Fricker selbst war bei der Unterzeichnung der Urkunde vor 50 Jahren in Wehr dabei und damit Zeuge einer der ältesten Partnerschaften in der Region, stellte der Bürgermeister fest. Neben den offiziellen Vertretern freue er sich auch sehr, mit den Fußballmannschaften viele junge Gäste in Wehr begrüßen zu dürfen. Bei dem ersten trinationalen Turnier traten im Vorjahr die B-Jugend aus Nettuno, Wehr und Bandol gegeneinander an.

Nach der Niederlage gegen den Gastgeber lädt der FC Wehr nun zur freundschaftlichen Revanche ein. Bei einem so internationalen Publikum lässt es sich die Servicegemeinschaft SGW natürlich nicht nehmen, die Wehrer Innenstadt in den Farben der Trikolore zu dekorieren und das jährliche Stadtfest so unter französische Flagge zu stellen. Bereits 17 Geschäfte haben sich angemeldet, insgesamt wird mit etwa 25 Teilnehmern gerechnet, freute sich der Vorsitzende der SGW Peter Hofmeister mitzuteilen. Natürlich sei ein entsprechender Länderschwerpunkt wünschenswert, „die Dekoration in blau-weiß-rot ist auf jeden Fall bestellt“.

Auch das musikalische Programm ist ganz auf das große Jubiläum abgestimmt, berichtet Kulturamtsleiter Reinhard Valenta. Neben einer Tanzgruppe aus Nettuno darf sich auf französische Chansons und italienische Schlager gefreut werden.