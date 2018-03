Wehr Eisenbahnfreunde Wehratal begeistern seit Jahrzehnten

Die Eisenbahnfreunde Wehratal ehren langjährige Mitglieder und freuen sich auf die große Modellbahnausstellung im Oktober.

Das Kursbuch der Eisenbahnfreunde Wehratal steht für dieses Jahr fest. Im Oktober organisieren die Vereinsmitglieder in Grenzach eine große Modellbahnausstellung. Bei ihren monatlichen Clubabenden drehen sich die Themen rund um die weite Welt der Eisenbahnen. Kleinere Veränderungen gab es bei der Hauptversammlung im Vorstand. Sieben Jubilare stehen dem Verein treu beiseite.

Bei den 60 Mitgliedern ist weiterhin viel Begeisterung für die Faszination Eisenbahn da. Nur Modellbahnen bauend – da wird die Realität verkannt. Der Verein ist agil in allen Sparten. Derzeit hat der Verein bereits eine feste Zusage, ins ICE-Werk bei Frankfurt zu dürfen. Mit einer fachkundigen Führung und dem erwartbaren Einblick hinter die Kulissen bei der Großproduktion vom aktuellen Flaggschiff der Deutschen Bahn. Noch verhandelt der Vorsitzende Johann Heimlich um einen passenden Termin, aber sein Bemühen ist mit reichlich Beifall von den anwesenden Mitgliedern bedacht worden. Ganz der neuen Mode entsprechend wird natürlich auch immer ein Blick auf die Eisenbahner-App geworfen. Aktuell verkehrt der "Nutella-ICE" regelmäßig in Basel und auf der Rheinstrecke. Da bieten sich neue Fotomotive an. Neudeutsch heißt das Trainspotting und ist ein beliebtes Hobby vieler Eisenbahnfreunde. Begehrte Züge auf attraktiven Fahrstrecken mittels Video oder Fotoapparat festzuhalten, danach wird im Verein so mancher Urlaub ausgerichtet. Schweiz, der Balkan oder mal Costa Rica, bei den Clubabenden wird später gerne darüber berichtet.

Die Sammelleidenschaft von seltenen Preziosen kommt im Verein nicht zu kurz. "Ich hab die neue Märklin Rheingold 1928 noch bekommen", war gleich zu anfangs der Versammlung von einem Mitglied zu hören. Bewunderung allenthalben, die Zugpackung in der Spur H0 ist kurz nach der Vorstellung von Märklin werkseitig bereits als ausverkauft gelistet. Da springen Sammlerherzen vor Glück. Es ist nicht die Wertsteigerung, die Leidenschaft eines über Jahrzehnte gepflegten Hobbies kommt zum Vorschein. Mit einem Blick auf die technischen Meilensteine der Ausstellungsstücke im Vereinsheim kann sich der Verein wirklich sehen lassen. Derzeit wird zusätzlich eine neue Strecke akribisch nachgebaut, noch ist bis Oktober ausreichend Zeit. Die Mittwochabende in den Vereinsräumen werden weiterhin liebevoll als Bastelabende tituliert. Kein großes Aufsehen machen die Eisenbahnfreunde Wehratal mit ihren Ehrungen. Thomas Markert und Michael Rohrer sind seit 45 Jahren aktiv im Verein. Günther Biehler und Werner Himmelsbach seit 30 Jahren, Robert Güdemann seit 15 Jahren, Joachim Nobielski seit zehn Jahren und Jakob Wehrstein seit fünf Jahren. Auch bei den satzungsmäßigen Wahlen ging alles glatt durch. Ralf Maltry wurde als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Guy Siegenthaler wechselt als Beisitzer in den Vorstand. Peter Grass ist ebenso neuer Beisitzer. Christian Heinemann und Gerhard Reichert übernehmen die Kassenprüfung.