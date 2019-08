Von den acht neuen Wehrer Gemeinderäten ist sie die einzige Frau: Christine Mattes gehört seit Juli der CDU-Fraktion im Wehrer Gemeinderat an. Auch in ihrer Fraktion bricht sie gewisserweise in eine Männerdomäne ein: In den vergangenen zehn Jahren war die CDU-Fraktion nämlich eine reine Männersache.

Als eine von vier Kandidatinnen auf der CDU-Liste hat Christine Mattes es nun geschafft. „Meine Fraktionskollegen freuen sich, dass sie nun wieder eine Frau an ihrer Seite haben“, meint Christine Mattes lachend. Bei manchen Themen hätten Frauen durchaus einen anderen Blick, der die politische Diskussion bereichere.

Politisch aktiv ist Christine Mattes schon länger: Im CDU-Stadtverband gehört sie seit einigen Jahren dem Vorstand an, 2004 kandidierte sie erstmals für den Gemeinderat. „Damals war mir klar, dass ich nicht reinkomme“, so die 53-Jährige rückblickend. Beim zweiten Anlauf mit 15 Jahren Abstand hat es nun geklappt. In mehreren Vereinen hat sie sich zwischenzeitlich einen Namen gemacht: Sie ist Vorsitzende des Hallenbad Fördervereins, der sich seit vielen Jahren für den erhalt der städtischen Einrichtung einsetzt. „Ich bin nicht der Schwimmer, der mehrmals in der Woche ins Hallenbad geht. aber wenn man damit groß geworden ist und hier Schwimmen gelernt hat, will man, dass es auch erhalten bleibt“, erklärt sie ihr Engagement.

Außerdem ist sie Kassiererin beim Förderverein Granja el Ceibo und unterstützt damit das Behindertenprojekt des Wehrers Hans-Gerd Wiesner in Argentinien. „Was Hans-Gerd Wiesner dort auf die Beine gestellt hat, verdient nicht nur Respekt, sondern jede Unterstützung.“ Und auch bei einem dritten Förderverein führt sie die Kasse: Dem Förderkreis Stadtmuseum.

An der Gemeinderatsarbeit reizt sie, dass sie „gemeinsam mit anderen etwas gestalten kann, auch über Fraktionsgrenzen hinweg.“ Gerade der Austausch mit anderen ist ihr wichtig. „In der Politik gehe es nicht darum, etwas durchzusetzen, sondern darum, Mehrheiten zu gewinnen.“ Als Geschäftsführerin einer Firma aus der Baubranche wurde sie von ihrer Fraktion – natürlich – in den Bau- und Umweltaussschuss entsandt. Auf das Thema Bauen will sich Christine Mattes aber nicht festlegen lassen. Neben der Schaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen sieht sie vor allem die Gesundheitsversorgung als wichtige Zukunftsaufgabe an. Aber auch in kleineren Dingen, wie beispielsweise bei der Belebung des Wochenmarkts, sieht sie Handlungsbedarf, um die Stadt lebenswert zu halten.

Schon in den vergangenen Jahren besuchte sie immer wieder Gemeinderatssitzungen und diskutierte mit den Mitgliedern der CDU-Fraktion über aktuelle Themen. „Um die politischen Prozesse und alle Zusammenhänge zu verstehen, wird es wohl dennoch eine gewisse Zeit dauern“, meint sie. Das Interesse und eine gehörige Portion Neugier auf die kommunalpolitische Praxis ist ihr aber auf jeden Fall anzumerken.

