Mit dem Sturm auf „Wehrhalla“ begann am Samstagabend das zweitägige Spektakel der Pfadfinder aus Wehr auf dem Dinkelberg. „Boah, was die sich immer einfallen lassen“, war von tausenden Besuchern an beiden Tagen zu hören. So viele Menschen können sich nicht irren.

Kämpferisch: Zurück von der Kaperfahrt eroberten die Herren von Wehrhalle ihr Dorf zurück. | Bild: Jörn Kerckhoff

Monatelange Planung und eine Woche Aufbau hatten die Pfadis vom Stamm St. Bernhard bis zum Samstagabend hinter sich. Und auch, wenn da noch viel Arbeit vor ihnen lag, durften sie da schon stolz sein. Noch bevor es richtig losging, waren bereits hunderte Besucher auf dem Gelände unterwegs. Ihr Ruf eilte den Pfadis voraus und die Menschen konnten kaum erwarten zu sehen, was sie sich in diesem Jahr hatten einfallen lassen. Es herrschte regelrechte Volksfeststimmung, auch wenn die Jurtenaktion der Pfadfinder alles andere ist, als ein klassisches Volksfest.

Die Wehrer Pfadis wären nicht die Wehrer Pfadis, wenn sie ihr Fest nicht mit einem großen Knall eröffnet hätten. Die Frauen von Wehrhalle wurden von Eroberern aus dem Dorf gejagt, während die Wikingermänner auf Beutefahrt unterwegs waren. Doch kaum legten die mit ihrem Schiff an, machten sie sich daran, ihr Dorf zurückzuerobern. Mit einem Rammbock stießen sie das Tor auf, überwältigten die Besetzer und verdonnerten sie zur Strafarbeit hinter dem Tresen. Gemeinsam mit den Besuchern nahmen sie ihr Dorf wieder ein, so konnte das Fest nach erfolgreicher Kaperfahrt beginnen.

Kaum zu glauben, was die Pfadis wieder alles auf die Beine gestellt hatten. | Bild: Jörn Kerckhoff

Tanz, Musik, Speis und Trank – es gab alles, was das Herz eines Wikingers nach anstrengenden Monaten auf dem Meer höherschlagen lässt. „Es ist schon toll, wie viele Leute gekommen sind“, stellte Saskia Siebold vom Vorstand der Pfadfinder beim Blick über das Gelände fest. Und die hatten richtig Spaß. Das merkte man nicht nur daran, dass sie gekommen waren, viele der Besucher hatten sich auch selbst als Wikinger verkleidet und verliehen der Veranstaltung damit ein ganz besonderes Flair. Kinder saßen am Lagerfeuer und grillten ihr Stockbrot, oder sie nahmen das Wikingerschiff in Beschlag.

Furchteinflößend: Selbst viele Besucher hatten sich als Wikinger verkleidet.

Die Erwachsenen kamen aus dem Staunen nicht heraus, was die Pfadis wieder auf den Dinkelberg gezaubert hatten. Sogar ein Schmied und ein Korbflechter wurden engagiert, zeigten ihre Kunst und vervollständigten das Bild, das man als Laie eben von so einem mittelalterlichen Wikingerdorf hat. Ob das nun alles tatsächlich historisch korrekt war, ist dabei nicht ganz so wichtig. An Ideenreichtum und Originalität hatten sich die Pfadfinder wieder einmal selbst übertroffen. Zwei Tage waren überall strahlende Gesichter zu sehen.

Zurück von der Kaperfahrt eroberten die Herren von Wehrhalle ihr Dorf zurück. | Bild: Jörn Kerckhoff

Für die Pfadfinder war es jede Menge Arbeit, aber der Zuspruch, den sie für ihre Jurtensiedlung bekamen, ließ ihnen die Arbeit leicht von der Hand gehen. Zumal sie tatsächlich Hand in Hand arbeiteten, sich gegenseitig unterstützen, wo sie nur konnten und den Besuchern auch in diesem Jahr wieder ein Spektakel bereiteten, von dem sicher noch lange geredet wird in der Stadt.

