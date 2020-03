von Maria Schlageter

Adelstitel gibt es viele. Es gibt sie noch in alten Dynastien und es gibt sie in der Pop-Musik, wo sich die Kings und Queens of Pop tummeln. Auch Patricia Wirrer aus Wehr ist auf dem besten Weg, adlig zu werden, ganz ohne genealogische Abstammung oder internationale Musikkarriere. Sie will sich ihren Titel mit Interesse, Offenheit und Ehrgeiz erkämpfen. Patricia Wirrer will Baden-Württembergische Bierkönigin werden.

Die Bierkönigin ist wie die Weinkönigin, nur eben auf Bier spezialisiert. Statt Weinproben, Winzerfesten und Rebbergen, steht die Bierkönigin mit Bierkrug beim Fassanstich und blickt hinter die Kulissen der regionalen Brauereien. „Als Bierkönigin ist man Repräsentantin unseres heimischen goldenen Gebräus. Ich würde mich wahnsinnig freuen diese Aufgabe übernehmen zu können, das ist definitiv ein Traum von mir“, schwärmt die 30-Jährige.

Und ihre Chancen, diesen Traum wahr werden zu lassen, stehen gut: Von mehr als 100 Bewerberinnen aus dem gesamten Bundesland hat sie es unter die besten 16 geschafft. „Damit gerechnet habe ich nicht, dafür bin ich jetzt umso mehr überwältigt.“

Mit diesem Foto hat sie es unter die besten 16 geschafft, jetzt ist Patricia Wirrer im Rennen um die besten acht. Noch bis zum 23. März kann online für sie abgestimmt werden. | Bild: privat

Gegen das Klischeedenken

Wenn man Patricia Wirrer so erlebt, denkt man eigentlich nicht sofort an Bier. Oder zumindest nicht an das, was manche klischeehaft mit Bier verbinden. Sie ist sportlich, wirkt aufgeweckt und fröhlich – Bierbauch oder vorlautes Gehabe stehen ihr nicht. Aber eben das motiviert sie: „Bier ist ein Genuss und eine Lebenseinstellung. Außerdem ist es vielfältig und genau das möchte ich besonders auch anderen Frauen näherbringen“, erklärt sie, die bei Partys und Festen überzeugt zum Bier oder Radler greift, anstelle eines süßen Cocktails.

Jetzt geht es per Online-Voting weiter

Als sie in ihrem Facebook-Feed Anfang des Jahres in einem Post zufällig auf die Frage „Bist du mehr Bier-als-Wein-Typ“ stieß, musste Patricia Wirrer nicht lange überlegen und die Idee zu ihrer Kandidatur nahm Form an. Auf ihren Inlineskates drehte sie ihr Bewerbungsvideo, das sie samt Foto und einem Motivationsschreiben an den Brauerverbund Baden-Württemberg schickte.

„Der Brauerverbund hat dann intern entschieden, wer unter die besten 16 kommt, jetzt geht es per Online-Voting weiter“, erläutert Wirrer, die nun alles daran setzt möglichst viele Stimmen zu ergattern. Über die ihre sozialen Netzwerke hat sie schon einige Aufrufe gestartet und selbstverständlich stimmen auch Freunde und Verwandte fleißig mit ab. „Da werde ich wirklich gut unterstützt. Mein Umfeld hat sehr positiv auf meine Bewerbung reagiert“, freut sich die Bierliebhaberin, die abseits des Rennes um der Bierkrone als pharmazeutische Angestellte arbeitet.

Kleine Brauereien liegen ihr am Herzen

Sollte sie tatsächlich zur Bierkönigin gekrönt werden, wird sich in ihrem Leben einiges verändern. „Die amtierende Bierkönigin hat verschiedene Aufgaben, die hauptsächlich an den Wochenenden stattfinden. Aber man muss schon die nötige Flexibilität haben“, weiß Wirrer. Im Fall der Fälle würde sie ihren Bier-royalen Pflichten mit Begeisterung nachgehen, wie sie versichert: „Ich würde gerne durch unser Ländle reisen, unser Bier bewerben und die verschiedenen Brauereien kennenlernen.“ Insbesondere die kleineren Brauereien im „Ländle“ liegen ihr am Herzen. „Diese zu unterstützen wäre eine der Aufgaben, die mir als Bierkönigin besonders Spaß machen würde. Und eine Sache, bei der ich meinen persönlichen Stil einfließen lassen könnte“, unterstreicht die Wehrerin.

Bevor es aber soweit ist, muss sie erst die nächste Runde, und zwar die der besten acht, erreichen. „Bis Ende März kann man noch abstimmen. Die Top acht müssen dann in einer finalen Veranstaltung in Stuttgart gegeneinander antreten. Ich hoffe natürlich, dass ich dabei sein werden“, so Wirrer. Sie sei eine Kämpferin, sagt sie über sich selbst und dementsprechend blickt sie der ganzen Sache positiv und mit der nötigen Portion Humor entgegen: „Ich bin einfach sehr glücklich soweit gekommen zu sein, immerhin bin ich doch schon 30 Jahre alt. Aber es zeigt, dass Hopfen und Malz bei mir noch nicht verloren sind.“