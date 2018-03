Wehr Eine Veranstaltungsreihe erinnert an die Freiheitskämpfer der Badischen Revolution

Ein Veranstaltungsprogramm würdigt den Anlass 170 Jahre Badische Revolution in Wehr. Gustav Struve und Friedrich Hecker sind dabei zentrale Figuren.

Zum Gedenken an 170 Jahre Badische Revolution in Wehr präsentiert Roland Kroell einen Lieder- und Erzählabend am 3. März im Alten Schloss. Im Mittelpunkt steht die Verhaftung von Gustav Struve und seiner Frau Amalie im Gasthaus „Krone“ am 25. September 1848, nach dem gescheiterten „Struwwelputsch“ in Staufen. Die VHS Wehr hat ein Rahmenprogramm zum Jubiläum zusammengestellt.

Roland Kroell präsentiert Liedgut, indem er bekannte und unbekannte Lieder und Vertonungen von Georg Herweghs Gedichten vorstellt. Mit Trommel, Dudelsack, Hexenscheit und Gitarre lässt er die Stimmung der Revolution wieder lebendig werden.

Roland Kroell, bekannt durch die Vertonung der vergessenen Salpetererlieder aus dem Hotzenwald, war 25 Jahre Hörspielkomponist und -autor beim SWR.

Am Sonntag, 18. März, wird im Museum Wehr eine Ausstellung zu Gustav Struve und eine neue Auflage des Buches des Wehrer Künstlers Hermfried Richter: „Gustav Struve und Hugo Hansmarti, eine historische Reportage mit vielen Zeichnungen“ vorgestellt. Am 20. März, 20 Uhr, hält Hubert Bernat einen Vortrag im kleinen Saal der Stadthalle mit dem Thema „Die Revolution im badischen Dreiländereck. Am 27. April, 20 Uhr, gastiert das Bremer Ensemble „Die Grenzgänger“ mit Liedern eines Lebendigen von Georg Herwegh, der 1848 in Dossenbach mit seinem Revolutionsversuch scheiterte.

Vorausgegangen waren der Revolution 33 Jahre Unterdrückung, Zensur, hohe Steuern und Abgaben der Bürger an den Badischen Staat, eine Zeit der Drangsal, Verarmung und Demütigung des Bürgerstands. Als im Februar 1848 der französische Bürgerkönig Louis Philippe gestürzt wurde und man in Frankreich die freie Republik ausrief, schlug diese Nachricht in Deutschland wie eine Bombe ein. In allen deutschen Städten gingen die Menschen zu Zehntausenden auf die Straßen. Es kam überall zu aufständischen Kundgebungen. In Berlin wurden 200 Freiheitskämpfer erschossen. Aber die kleinen Leute obsiegten und der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV musste sich barhäuptig vor den gefallenen Freiheitskämpfern verneigen. Die Fürsten waren nun zu Zugeständnissen bereit und die Zensur wurde aufgehoben, und ein deutsches Parlament in Frankfurt am Main eingerichtet. Dort stimmten 60 Prozent für die eine konstitutionelle Monarchie, 40 Prozent waren für die Abdankung der Könige und Fürsten.

Die Rechtsanwälte Friedrich Hecker und Gustav Struve wollten eine freie Republik und beschlossen, einen Aufstand in Baden durchzuführen. So kam es im April 1848 zum Heckerzug, der in Konstanz startete und tragisch in Kandern endete. Zu spät kam auch Georg Herwegh mit einer Legion von 700 Arbeitern. Georg Herwegh (1817 bis 1875) war in den 1840er Jahren ein gefeierter Deutscher Dichter. Er galt als einer der Vorkämpfer für eine freie demokratische Republik. Seine Frau Emma (1817 bis 1904) war eine der Urfiguren der Frauenrechtsbewegung in Europa. Sie lebten eine Zeit lang in Paris, Tür an Tür mit der Familie von Karl Marx. Deutsche Arbeiter, die nach Frankreich geflohen waren, wählten Herwegh zu ihrem Anführer und stellten eine Legion mit Freiwilligen zusammen. Das Unternehmen endete in einem Fiasko und einem unfreiwilligen Gefecht mit württembergischen Truppen bei Dossenbach, wo etliche Freischärler ihr Leben verloren. 2017 wären die Herweghs 200 Jahre alt geworden. Hecker konnte in die Schweiz fliehen und wanderte nach Amerika aus.

Gustav Struve (1805 bis 1870) führte im September einen erneuten Versuch für die Freiheitsdenker durch. Dieser Revolutionszug begann in Lörrach. Man zog über Müllheim nach Staufen. Dort wurden die Aufständler geschlagen, Struve floh mit seiner Frau Amalie Richtung Schweiz und wurde in Wehr verhaftet. Überall im Lande hatten sich vaterländische Vereine gegründet, die die Revolution unterstützten. So in Waldshut, Säckingen, Wehr, Schopfheim. Lieder wie „Die Gedanken sind frei“ und „Trotz alledem“ erklangen.