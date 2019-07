von Hans Loritz

Die Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen-Schwörstadt feiert am Sonntag, 7. Juli, das Patrozinium der St. Ulrichskirche in Öflingen. Es beginnt um 9 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst, den Pfarrer Matthias Kirner zelebriert. Daran anschließend findet die traditionelle Prozession – begleitet vom Musikverein Öflingen – statt. Diese führt von der Pfarrkirche zur Wasenstraße 8 zum Prozessionsaltar vor dem „s‘Adelberts-Hus“. Von dort wird die Prozession fortgesetzt zur Wehratalstraße und zurück zur Kirche. Danach sind alle Teilnehmer zu einem Sektempfang im Pfarrsaal eingeladen.

Gleichzeitig mit dem Patrozinium startet die St. Ulrichsgemeinde eine Friedensinitiative zu Ehren des Kirchenpatrons St. Ulrich. Dieser hatte sich als Friedenstifter einen Namen gemacht und Europa vor einem großen Krieg bewahrt. Im Jahr 953/954 zettelte Herzog Luidolf von Schwaben einen Aufstand gegen Kaiser Otto an. Ulrich von Augsburg vermittelte als Bischof zwischen den Parteien und erreichte einen Waffenstillstand. Nach dem Einfall der Ungarn 955 kümmerte sich Ulrich von Augsburg um den Wiederaufbau und stiftete sein Vermögen, um Kirchen und Spitäler wieder aufzubauen. St. Ulrich hat durch sein Wirken viel für den Frieden in Europa erreicht.

Frieden in heutigen Zeiten

Auch heute bräuchten wir einen Heiligen Ulrich, der kraftvoll vermittelt, denken wir an die verschiedenen Konflikte, bei denen der Wille zu echtem Frieden fehlt: Iran – Amerika, Ukraine – Russland, Jemen und vieles mehr. Auch hier in Europa, wo durch Kriege schon viel Unheil und Not entstanden sind, scheint dies in Vergessenheit geraten.

Briefe an die Mächtigen

Deshalb soll eine Friedensinitiative gestartet werden. Auf vorgefertigten Blättern können die Teilnehmer ihre Gedanken, Anregungen und auch direkte Ansprachen niederschreiben. Diese werden gesammelt, vervielfältigt und zusammengefügt. Je ein Satz aller Schreiben wird dann an Bundeskanzlerin Angela Merkel, den US-Präsidenten Donald Trump, den Russischen Präsidenten Wladimir Putin, das Herrscherhaus von Saudi Arabien und den Präsidenten des Iran, Hassan Ruhani, verschickt.