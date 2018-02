Wehr Eine Ausstellung in Wehr erinnert an die Badische Revolution von 1848

Eine Ausstellung in Wehr erinnert an die Badische Revolution von 1848

Zum 170. Jahrestag der Badischen Revolution von 1848 gibt es eine Ausstellung mit Rahmenprogramm im Alten Schloss. Gezeigt wird eine historische Reportage als satirischer Bilderbogen.

An den 170. Jahrestag der Badischen Revolution erinnern die Stadt Wehr und der Förderkreis des Stadtmuseums mit einer eigenen Veranstaltungsreihe sowie einer Ausstellung mit Karikaturen von Hermfried Richter im Stadtmuseum.

Auf eine „historische Reportage in sechs Akten als satirischer Bilderbogen“ können sich ab Mitte März die Besucher im Stadtmuseum Wehr freuen, so der Vorsitzende des Förderkreises Stadtmuseum, Armin Kronberger. Basierend auf der großen Jubiläumsausstellung vor 20 Jahren habe man Karikaturen und Bilder des Wehrer Künstlers Hermfried Richter mit historischen Fakten zur Badischen Revolution zusammengestellt, so Kronberger zum Konzept der Ausstellung.

Basierend auf den Aufzeichnungen des Stadtchronisten Fridolin Jehle, hat Richter mit flinken Strich die Ereignisse von 1848 illustriert. Es lohnt sich, genau hinzusehen: So erkennt man etwa in der Zeichnung des damaligen Bürgermeisters Johannes Dede die Züge des Altbürgermeisters Klaus Denzinger. „Mit diesen humorvollen Seitenhieben gelingt Richter ein humorvoller Bezug zur Neuzeit“, so Kronberger. Im Stadtmuseum selbst können außerdem Originalwaffen aus der Zeit Struves bewundert werden, kombiniert mit Richters Kunstobjekten. Zur Ausstellung hat der Förderkreis einen Bildband herausgegeben. Dieser kann für 12 Euro vor Ort erworben werden.