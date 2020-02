Wehr vor 1 Stunde

Eine 41-Jährige ist mit drei Promille am Steuer unterwegs

Gleich zwei Autofahrerinnen in Wehr gerieten am Mittwochabend in den Fokus der Polizei, da sie sich mutmaßlich alkoholisiert hinter das Steuer gesetzt hatten. Eine der Frauen hatte drei Promille.