Wehr Einbruchversuch in Tierarztpraxis

Wehr – Betroffen von einem Einbruchversuch war in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag eine Tierarztpraxis in Wehr. Der oder die Täter versuchten vermutlich mit einem Schraubenzieher die Eingangstüre aufzuhebeln. Insgesamt setzte die Täterschaft 13 Mal an der Türe an. Die hielt jedoch stand, da sie noch zusätzlich gesichert war. Allerdings wurde an der Türe ein Schaden in Höhe von mindestens 100 Euro verursacht. Der Polizeiposten in Wehr (Telefon 07762 8078-0) ermittelt.