Wehr Einbruch in Wehr

Ein Unbekannter wurde beim Einbruch eine Wohnung von einem Nachbarn überrascht und floh durch das geöffnete Fenster. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wehr – Beim Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in der Enkendorfstraße wurde der Einbrecher durch einen Nachbarn gestört. Dieser hatte verdächtige Geräusche aus der darunter liegenden Wohnung vernommen und sah nach. Dabei überraschte er den Einbrecher, der durch das geöffnete Wohnzimmerfenster floh. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. In der betroffenen Wohnung war die Scheibe eines Fensters auf der Südseite eingeschlagen. Im Innern waren mehrere Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen worden, stand noch nicht fest. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07741/8316-0 um Hinweise.