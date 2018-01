Brennet Einbruch: Unbekannte schlagen Tür zu Blumengeschäft ein

Mit einem Pflasterstein haben Einbrecher die Eingangstür zu einem Blumengeschäft eingeschlagen. Im Verkaufsraum fanden sie aber nicht die erhoffte Beute.

Mit einem Pflasterstein schlugen Unbekannte die Eingangstüre zu einem Blumengeschäft in Brennet ein. Dies geschah laut Polizeibericht am Samstag gegen 22.40 Uhr. Durch das Loch gelangten der oder die Täter in den Verkaufsraum. Da die Kasse aber immer nach Geschäftsschluss geleert wird, konnte nichts Wertvolles aufgefunden werden. Ohne etwas zu stehlen, verließen der oder die Täter das Geschäft wieder durch die beschädigte Eingangstüre. Wer am Samstagabend verdächtige Feststellungen in der Rötelbachstraße gemacht hat, wird gebeten, diese beim Polizeiposten in Wehr (07762 8078-0) zu melden.