von Jürgen Scharf

Man hörte es ihnen an: Die Herkunft von den Berliner Philharmonikern könnte eine Erklärungshilfe für den wunderbaren Ensembleklang und die Hochspannung sein, mit der musiziert wurde. Berliner Klangkultur eben, die das Varian Fry Quartett auszeichnet. Die vier Mitglieder der Philharmoniker traten bei den Schlosskonzerten in Wehr wohl mit dem Klangziel an, dem Publikum etwas Herausragendes zu präsentieren: eine Klangaura. Diese ist nicht mit purem Wohlklang zu verwechseln. Marlene Ito und Philipp Bohnen, alternierend an der ersten Geige, Martin von der Nahmer, ein herausragend emotional subtiler Bratscher, und die Cellistin Rachel Helleur haben in Schuberts vorletztem, tieftraurigem Streichquartett „Der Tod und das Mädchen“ bei allem Lyrischen die Dramatik zugespitzt. Mit geschärfter Artikulation gehen sie kontrastreich in die Extreme.

Traurig-tröstlich und hoffnungsvoll

Das Liedzitat des mit Spannung erwarteten langsamen Satzes über das Grundthema Vergänglichkeit beginnt charakteristisch traurig-tröstlich und hoffnungsvoll. In der zweiten Variation umspielt die Violinstimme die herzergreifende Cello-Melodie, nachdem sie vorher die melodische Führung hatte. Dieses Andante wurde mit größter Intensität, viel Wärme und innerer Beteiligung gespielt. Einmal mehr tauchte hier die wohlklingende Bratsche mit ihrem schönen Timbre aus dem Klangbad auf. Die beiden Ecksätze wurden ebenfalls sehr musikantisch mit expressiven Ausbrüchen gestaltet. In dieser zupackenden dramatischen Lesart kam die ganze Emotionalität dieses berühmten Schubert-Quartetts heraus.

Großes Quartettspiel

Großes Quartettspiel also an diesem Abend, schon zu Beginn in Beethovens Harfenquartett Nr. 10 mit einem sehr körperhaften Klang, fein abgestuft, in einer überzeugenden Abstimmung der einzelnen Instrumente. Eine Beethoven-Interpretation, die an Feinschliff, Spannung, Kontrastfreude schwer zu überbieten sein dürfte. Fazit: Wie aus einem Guss. Nicht genug mit dieser ausgereiften Klangkultur im klassischen Kammermusikbereich – das Varian Fry Quartett, das sich nach einem amerikanischen Freiheitskämpfer und einer gleichnamigen Straße in der Nähe der Berliner Philharmonie benennt, brachte dazwischen bedeutende Gegenwartsmusik. Kein kleiner Füller, kein Alibistück, sondern große Musik des Karlsruher Komponisten Wolfgang Rihm. Dessen 2005 komponiertes „Grave“ hat die Kraft, den Zuhörer unmittelbar aufzuwühlen. Ein schmerzliches Werk in memoriam für einen Bratschisten, das mit viel Intensität wiedergegeben werden will.

Zeitgenössische Musik

Das Varian Fry Quartett realisierte die Klangsprache Rihms sehr präzise zwischen Verinnerlichung und Ausbrüchen. Auch spieltechnisch schenken sie sich nichts, weder griff- noch bogentechnisch. So wurden verschiedene Stadien von Emotion durchmessen. Dieses Plädoyer für Rihm war klanglich hervorragend ausgeformt und zeigte, wie wichtig es ist, in die Aboprogrammen zeitgenössische Musik einzubauen.