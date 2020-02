Etwas Nostalgie und viel gute Laune versprühten die Akteure beim Zunftabend in Wehr. Die Jubilare des Abends, die Frösche, kamen mit Prinzessin, während andere dem Metzger und dem Kronen-Parkplatz hinterhertrauerten.

Die Wehrer Narren übernahmen am Wochenende die Regie in der Stadthalle und feierten ausgelassen ihren Zunftabende. Neben tanzenden Fröschen und lustigem Narrensamen sorgt eine besonderer Musikeinlage von Uelis Familyband für gute Laune an diesem