Wehr Ein Stück Wehrer Geschichte: Lörracher Historiker gibt Einblicke in die Badische Revolution

Eines der Zentren der revolutionären Ereignisse 1848/49 war das badische Dreiländereck. Die VHS Wehr erinnert in einer Vortragreihe an diese demokratische Bewegung vor 170 Jahren, mit der Wehr durch die Verhaftung von Gustav Struve im Wehrer Gasthaus "Krone" eng verbunden ist.

Hubert Bernnat, Schulleiter im Ruhestand und Historiker aus Lörrach, der sich intensiv mit der Badischen Revolution befasst hat, referierte am Dienstagabend im kleinen Saal der Stadthalle über die Badischen Revolution und die damaligen Ereignisse. Bernnat war 2016 der zwölfte Träger des Struve-Huts, den der SPD-Ortsverein Wehr seit 14 Jahren vergibt.

Eindrücklich spannte Bernnat den Bogen von der Entwicklung der badischen Revolution 1848 bis zu deren Ende 1849. Er stellte die regionalen Ereignisse mit den unterschiedlichen Facetten im Zusammenhang mit der nationalen und europäischen Geschichte dar. Die revolutionären Züge von Friedrich Hecker und Georg Herwegh im April 1848, die Ausrufung der Republik durch Gustav Struve im September in Lörrach hätten im Dreiländereck stattgefunden. Schon Ende des 18. Jahrhunderts habe sich in Teilen der Bevölkerung der Freiheitsgedanke entwickelt, der aber erst Jahrzehnte später, im Zuge der Französischen Revolution, Nahrung gefunden habe.

Ab etwa 1750 habe in Deutschland die Bevölkerung rapide zugenommen. Dabei vermehrte und verarmte besonders die ländliche Unterschicht. In der Zeit des Pauperismus (Massenelend) seien mehr als eine Million Deutsche ausgewandert. Während die Wirtschaft florierte, seien die Lebensbedingungen der Arbeiter aber katastrophal gewesen, erklärte der Historiker Bernnat. Verheerende Missernten, wie in den Jahren 1845 bis 1947, in denen es so gut wie keinen Sommer gab, hätten zudem die Lebensumstände verschlechtert. Dies hätte schließlich auch zu politischen Veränderungen beigetragen. Baden und das Dreiländereck seien dann von französischen Ideen beeinflusst und vom Freiheitsgedanken noch angespornt worden.

Die Revolution von 1848/49 sei nicht nur politisch, sondern auch sozial gewesen, so Bernnat. Eine gerechte Besteuerung, gleiche Bildung sowie eine Angleichung von Lohn und Arbeit seien schon in den 1847 in Offenburg veröffentlichten „Forderungen des Volkes“ an erster Stelle gestanden. Struve, Hecker und anderen Revolutionäre hätten das Leben aller Menschen verbessern wollen. Die Forderungen von Struve, „Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle“, seien also nicht radikal, sondern sozial gewesen.

Besonders Struve habe für das deutsche Volk Grundrechte und einen Ausgleich der Missverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit gefordert. Und auch Friedrich Hecker habe die ganze Freiheit für alle gefordert und dies ohne Privilegien für die Reichen.

Der Historiker Bernnat verteidigte Gustav Struve und hauchte dem Revolutionär auch mit Anekdoten Leben ein. So zum Beispiel, dass Struve und seine Frau Amalie Vegetarier waren und den Alkohol verpönten. Die eineinhalbstündigen Ausführungen von Bernnat waren nicht nur vom Hang zu Details sondern oft auch von Humor geprägt.