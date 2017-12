Wehr Ein Jahr mit Licht und Schatten

Jahresrückblick 2017 (Teil 2): Bürgermeister Michael Thater zieht Bilanz

Wehr – "Ein vielfältiges, gutes, wenn auch schwieriges Jahr" – so charakterisiert Bürgermeister Michael Thater das zu Ende gehende Jahr aus Sicht der Stadt Wehr. Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen war 2017 für die Stadt ein "Sparjahr", das nur wenige größere Investitionen erlaubte. "Einerseits hatten wir weniger Einnahmen, gleichzeitig mussten wir in diesem Jahr historisch hohe Umlagezahlungen zu leisten", erinnerte Thater. Doch auch wenn in weniger in der Stadt weniger investiert wurde, die Arbeit ging im Rathaus nicht aus. Ganz im Gegenteil: Nicht bei allen Projekten "sind wir so weit gekommen, wie wir es uns erhofft hatten", räumt Thater im Gespräch ein.

Allen voran bei der wichtigen Überplanung des Brennet-Areals hängt die Stadt hinter dem selbst gesteckten Zeitplan. War die Unterzeichnung des städtebaulichen Vertrags mit dem Eigentümer ursprünglich für Juli vorgesehen, verschob man das zunächst auf Oktober und mittlerweile auf "die nächsten Monate". "Wir haben unsere Hausaufgaben weitgehend gemacht. Es sind nur noch Detailfragen zu klären", sieht Thater nun die Brennet am Zug. Gleichwohl hat er für Brennet-Chef Stephan Denk auch Verständnis, da dieser mehrere Großprojekte gleichzeitig zu schultern habe. Dass das Brennet-Areal es schon in diesem Jahr geschafft habe, in das städtebauliche Sanierungsprogramm des Landes zu kommen und damit Fördergelder für den Abriss zu generieren, sei ein Riesenerfolg. "Andere warten drei oder vier Jahre, um von diesem Programm zu finanzieren", so Thater.

Hinter dem Zeitplan liegt auch das Öflinger Baugebiet Breit II. Mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan sind zwar die Grundlagen für die Erschließung geschaffen, die Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. Dann könnten auch die 45 Häuslebauer loslegen. Dass er dieses Verfahren früher abgeschlossen hätte, daraus macht Thater keinen Hehl. "Wir haben schließlich seit Januar keinen städtischen Bauplatz mehr zur Verfügung." Um dennoch Wohnraum zu schaffen hat sich die Stadt und der Gemeinderat die Innenverdichtung auf die Fahnen geschrieben und mehrere Bebauungspläne geändert. Damit ermöglichte die Stadt einzelne Projekte für den Geschosswohnungsbau, es kann nun enger und höher gebaut werden. Im Enkendorf, in der Merianstraße, Gutenbergstraße, Egertenstraße oder auch auf dem früheren Minimal-Areal entstehen oder entstanden Mehrfamilienhäuser, die für das Wachstum der Stadt stehen.

Ärgerliche Verzögerungen gab es bei der Sanierung des Polizeigebäudes und beim Bau des neuen Schwimmbadstegs, die Stadt konnte hier aber keinen Einfluss nehmen. Beim Steg hofft Thater "in den nächsten Monaten" mit der Lieferung durch den Hersteller. Nachdem mehrere von ihm genannten Fristen nicht gehalten werden konnten, will er allerdings nun kein konkretes Einweihungsdatum mehr nennen, bis es wirklich feststeht.

"Ein schwerer Schlag für Wehr" sei die Ankündigung der Novartis gewesen, in den kommenden vier Jahren 160 Arbeitsplätze abzubauen und die Abteilung Verpackung an einen anderen Standort zu verlegen. "Das tut uns weh", so Thater. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass erst 2016 die Öflinger Straße mit hohen Investitionen der Stadt verlegt wurde, um hier Platz für ein Logistikzentrum zu ermöglichen. "Es schmerzt, weil die Geschäftsgrundlage damals eine andere war." Allerdings geht Thater davon aus, dass die gute Kooperation mit der Novartis für die langfristige Sicherung des Standorts gesorgt hat. Dies habe ihm auch der scheidende Geschäftsführer des Novartis-Konzerns Joseph Jiminez versichert. Dass die Wehrer Wirtschaft gut aufgestellt ist, zeigt sich für Thater in der Zahl der Arbeitsplätze in der Stadt. Mit fast 3150 weist sie den höchsten Stand seit 2002 auf. "Das bedeutet: Wir konnten den Verlust der Arbeitsplätze nach Schließung der Brennet im Jahr 2013 voll kompensieren", so Thater.

Hochzufrieden ist Michael Thater mit der Entscheidung des Gemeinderates, einen neuen Kindergarten mit Familienzentrum in der Georg-Kerner-Straße zu bauen. in einer öffentlichen Diskussion habe der Gemeinderat hart mit sich gerungen, mehrere Vorschläge geprüft und sich zum Schluss für die beste Lösung entschieden. "Die Demokratie erzielt am Ende des Tages die besten Ergebnisse", sieht Thater das Verfahren als beispielhaft, auch wenn die Diskussion mehr Zeit gekostet habe. Dass sich der Gemeinderat zum Schluss sogar für eine ökologische Holzbauweise entscheiden habe, sieht er als zukunftsweisend.

Auch wenn das seit Jahren geplante "Walther-von-Klingen-Schauspiel" auf der Burgruine Werrach mangels Schauspieler ausfallen musste, sei es Kulturamtsleiter Reinhard Valenta wieder gelungen, einige kulturelle Akzente zu setzen. Die Premiere des Festivals "Tasten" mit weltbekannten Pianisten gelang. Höhepunkt des Kulturjahres sei aber zweifellos der Auftritt von Ehrenbürgerin Anne-Sophie Mutter bei der Verleihung des Lothar-Späth-Förderpreises gewesen.

Ein glückliches Ende nahm für Thater auch das Jubiläumsjahr der 50-jährigen Städtepartnerschaft mit Bandol. Anfang Dezember erhielt die Stadt bei den offiziellen Feierlichkeiten in Südfrankreich die Ehrenmedaille der Stadt Bandol – "Eine der höchsten Auszeichnungen einer französischen Stadt!", so Bürgermeister Thater.