Wehr Ein Hauch von Holland: Chio-Ball am 3. Februar in der Stadthalle in Wehr

Ein Hauch von Holland: Chio-Ball am 3. Februar in der Stadthalle in Wehr

"Auf geht' s zum Chio-Ball – Frau Antje aus Holland kommt auf jeden Fall" – unter diesem Motto steigt der Chio-Ball am 3. Februarin der Stadthalle in Wehr. Und verkleiden ist Pflicht. Erlaubt ist alles was an die Freunde aus den Niederlanden erinnert.

Wehr – Der Chio-Ball am kommenden Samstag, 3. Februar, in der Wehrer Stadthalle bekommt prominenten Besuch: "Auf geht' s zum Chio-Ball – Frau Antje aus Holland kommt auf jeden Fall", versprechen die die Ausrichter des traditionellen Wehrer Fasnachtsballs, die Chio-Maicos. Und geben damit auch das Motto des Abends bekannt. Denn: "Verkleiden ist Pflicht", erklärt Heinz Blum von den Chio-Maicos. Und erlaubt ist alles was an die Freunde aus den Niederlanden erinnert. "Egal ob ganz in Orange oder eben in Holzschuhen", so Blum weiter.

Bereits seit Beginn der 1990er-Jahre richten die Chio-Maicos den Ball in der Wehrer Stadthalle aus. die Gruppe stellt sich aus Musikern verschiedener Musikvereine zusammen, die Spaß an der Musik haben. Und das mit großem Erfolg. Denn nicht nur an der Fasnacht stehen die Musiker auf der Bühne. Immer wieder reisen sie durch die Gegend und unterhalten mit ihre Musik. Unter anderem sind die Chio-Maicos auch regelmäßig bei den Promenadenkonzerten im Bad Säckinger Schloßpark anzutreffen. Der Chio-Ball in Wehr hat sie etabliert. Und zwar so erfolgreich, dass die Musiker aus Wehr, beim Organisationsaufwand an ihre Grenzen stoßen. Um zu gewährleisten, dass die Wehrer nicht auf ihren Ball im gewohnten Rahmen verzichten müssen, ist jetzt auch die Wehrer Stadtmusik mit im Boot. "Für uns war es wichtig, dass es weitergeht", betont es Heinz Blum. Wie sehr den Chio-Maicos der Ball am Herzen liegt, zeigt sich in der Liebe zum Detail, mit dem die Musiker nicht nur Werbeschilder gestalten, die von einer Windmühle geziert werden.

"Die Stadthalle wird ganz nach dem jeweiligen Motto geschmückt", so Blum weiter. Wenn in Wehr der Narrenbaum aufgestellt wird, sind auch die Chio Maicos mit dabei und tragen die Kostüme nach dem Motto des Balls. Und in diesem Jahr sind auch die Gäste nicht nur mit der Kleidung in das Motto des Abends eingebunden. "Die Gäste sollten schon einmal den Holzschuhtanz üben", macht Chio-Maico Harald Vesenmeier bereits erste Andeutungen.

Musikalisch unterhalten werden die Gäste von der Gruppe "Wälderwahn", die sich im Bereich der Tanz- und Unterhaltungsmusik bestens auskennen und mit ihrer Musik auf die Tanzfläche locken möchten. Und die Mitternachtsshow wird in gewohnter Weise von den Chio Maicos auf die Bühne gebracht. Der Chio-Ball beginnt um 20.11 Uhr und Eintrittskarten gibt es direkt an der Abendkasse.