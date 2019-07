von Sara Göhring

Ausgelassene Stimmung herrschte am Mittwoch bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen des Wehrer Tafelladens im Café Enkendorf. Für die Einrichtung sind vor allem die derzeit 29 ehrenamtlichen Mitarbeiter von essentieller Bedeutung. Die Suche nach einem neuen Geschäft für die Tafel ist momentan noch am laufen.

Wehr Tafelladen feiert sein zehnjähriges Bestehen Das könnte Sie auch interessieren

Seit September 2009 können Bürger in Wehr, die nur ein geringes Budget zur Verfügung haben, im Tafelladen, der offiziell eine Ausgabestelle ist, Waren für kleine Preise erwerben. „Viele der 29 ehrenamtlichen Helfern, die jeweils in fünf Gruppen tätig sind, sind seit dem ersten Tag dabei“, lobt Sozialberaterin Ewaldine Schwarz vom Caritas Verband Hochrhein, die für die Tafeln im Verband fachverantwortlich ist. Der Dank geht ebenso an die Bürger Wehrs und alle Unterstützer.

Lob für großes Engagement

„Das Ehrenamt ist das Rückgrad der Gesellschaft“, findet auch Stefan Schmitz, Ordnungsamtsleiter der Stadt Wehr, und dankt den Anwesenden für das große Engagement. Momentan hat die Tafel ihr Geschäft in der Hauptstraße 22a, welches bis zum Ende des Jahres allerdings aufgrund Eigenbedarfs seitens des Vermieters, verlassen werden muss. Derzeit wisse man noch nicht, was gefunden wird, man könne aber zuverlässig auf einen Ersatz sein, so Schmitz.

Wehr Band Brass Buebe tritt beim Woodstock der Blasmusik vor 15 000 Menschen auf Das könnte Sie auch interessieren

Der Kooperationspartner des Wehrer Tafelladens ist die Tafel in Schopfheim mit Vorsitzendem Josef Brunner. Die Schopfheimer Tafel beliefert mit ihrem Kühlauto regelmäßig den Wehrer Laden. „Ohne Tafel geht es leider nicht“, spricht Josef Brunner das Problem an, dass es immer mehr Bedürftige gebe, währenddessen das Warenangebot der Lieferanten kleiner werde. Weiterhin erwähnt der Vorsitzende die Digitalisierung, ohne die seiner Meinung nach in Zukunft auch nichts mehr gehen werde.

Immer mehr Bedürftige

Dass die Anzahl der Kunden im vergangenen Jahr gestiegen sei, bestätigt auch Ewaldine Schwarz und schätzt die Zahl auf 30 bis 50 Kunden am Tag. Vor allem Rentner mit geringem Einkommen, Witwen, Alleinerziehende mit Kindern sowie Migranten besuchen den Tafelladen, der immer Donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet ist.

Kunden brauchen Tafelausweis

Für das Kaufen im Laden brauchen die Kunden einen sogenannten Tafelausweis, der über die Tafel oder das Sozialamt bei einem Maximaleinkommen von 1000 Euro ausgestellt wird. Bei Familien werden dementsprechend Ausnahmen gemacht, erklärt Ewaldine Schwarz. Der Tafelladen sei kein Plusgeschäft, betont die Sozialberaterin. Mit den Einnahmen werde der Laden mitfinanziert. Eine schöne Nebensache am Tafelladen sei, dass es mittlerweile einen Kundenstamm gebe, der den Ort nicht nur für Einkäufe, sondern auch für den sozialen Kontakt untereinander nutze, wusste Ewaldine Schwarz.