Wehr Ein Abend der besonderen Auszeichnungen bei der Feuerwehr Wehr

Wolfgang Kuhne wurde von Bürgermeister Thater für 70-jährige Treue geehrt und bekam für sein Engagement langanhaltenden Beifall. Zahlreiche weitere Kameraden wurden ebenfalls geehrt, beziehungsweise befördert.

Es war ein Abend der ganz besonderen Ehrungen. Eine Ehrenmitgliedschaft, eine sehr außergewöhnliche Ehrennadel und eine Auszeichnung für 70-jährige Mitgliedschaft standen während der Hauptversammlung der Feuerwehr Wehr am Samstagabend unter anderem an.

Für einen kurzen Moment wurde es andächtig still im Versammlungsraum des Feuerwehrgerätehauses in Wehr, als Bürgermeister Michael Thater erklärte, er dürfe ein Mitglied der Abteilung Wehr für 70 Jahre Mitgliedschaft auszeichnen. Das gibt es nun wirklich ganz selten. Wolfgang Kuhne ist inzwischen 92 Jahre alt, seine Zeit im aktiven Dienst auch schon lange vorbei, aber treu geblieben ist er der Feuerwehr über all die Jahre. Und auch am Samstag nahm er an der Hauptversammlung teil und trug stolz seine Uniform. Kein Wunder, dass sich nach der andächtigen Stille plötzlich der ganze Saal erhob und dem Jubilar applaudierte.

Beinahe ebenso selten ist die Ernennung eines Kameraden zum Ehrenmitglied. Eine Ehre, die Günther Senn am Samstag zuteil wurde. Im Jahr 1972 trat Senn in die Jugendfeuerwehr ein, 1976 wurde er in den aktiven Dienst übernommen. Er sei nie direkt im Leitungskommando gewesen, habe dieses aber immer sehr tatkräftig unterstützt, erklärte Thater in seiner Laudatio. Für diesen ganz besonderen Einsatz über Jahrzehnte hinweg wurde Senn zum Ehrenmitglied ernannt. Eine Auszeichnung, der auch der Gemeinderat der Stadt zustimmen musste und dies einstimmig tat.

Eine silberne Ehrennadel des deutschen Feuerwehrverbandes für eine Person, die noch nicht mal bei der Feuerwehr ist, das gibt es tatsächlich auch – aber wohl nicht sehr oft. Der Kreisverbandsvorsitzende Manfred Rotzinger verlieh diese besondere Auszeichnung an Andrea Frommherz, die in der Verwaltung der Stadt Wehr viele Jahre für die Belange der Freiwilligen Feuerwehr zuständig war. Mit ihrem Einsatz und ihrer Überzeugungskraft im Sinne der Feuerwehr habe sie sich diese Auszeichnung verdient, so Rotzinger. Mit Beginn dieses Jahres ist die Feuerwehr nicht mehr dem Rechnungs- sondern dem Ordnungsamt der Stadt unterstellt, Frommherz damit nicht mehr zuständig.

Weitere Ehrungen durch die Stadt gab es für Gerhart Knausenberger für 40 Jahre sowie für Mark Gröning für zehn Jahre bei der Feuerwehr Wehr. Vom Land Baden-Württemberg wurde Richard Mattes für 25 Jahre aktiven Dienst mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet, die goldene Ehrennadel des Landes erhielten Nicolino Scarpone sowie Wolfgang Steinmeier für 40 Jahre aktiven Dienst.

Außerdem wurden an diesem Abend noch eine ganze Reihe Feuerwehrleute befördert. Axel Felber in den Rang eines Oberlöschmeisters, Mark Gröning in den eines Löschmeisters. Daniel Brigante, Lukas Felber, Manuel Franz, Matteo Grassedino, Daniela Herrgott, Jannik Kolofrat, Joscha Kramer, Georg Troschier, und Enrico Helbig sind ab sofort Oberfeuerwehrleute, Matthias Frank, Julian Fricker und Jenny Pfisterer sind Feuerwehrleute.