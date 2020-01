von Maria Schlageter

Es war ein außergewöhnlicher, in den Worten des Wehrer Bürgermeisters Michael Thater sogar „historischer“ Abend, der am vergangenen Freitag im Bürgersaal gefeiert wurde. Was im ersten Moment vielleicht etwas arg pathetisch klingt, war aber dem Anlass durchaus angemessen, denn immerhin galt es 66 Jahre aktive Gemeinderatsarbeit zu würdigen: Hans-Peter Felber und Eugen Mulflur wurden für ihr 35-jähriges und 31-jähriges Engagement in hiesiger Kommunalpolitik mit der Ehrenmedaille der Stadt Wehr ausgezeichnet.

Und auch wenn beide Männer lieber ohne großes Aufsehen zur Tat schreiten, als dass sie ihre Arbeit in den Augen der Öffentlichkeit zelebrieren, war es für die beiden Altstadträte ein bewegender Abend. „Wir fühlen uns sehr geehrt und freuen uns, dass heute so viele gekommen sind“, betonten die beiden, die auf viele Jahre in der Freie Wähler-Fraktion gemeinsam zurückblicken können.

Es war im Jahr 1976 als Peter Felber in den Ortsverein der Freien Wähler eingetreten ist. Knappe zehn Jahre später, 1984, würde er dann zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt. Es sollte der Beginn einer 35-jährigen kommunalpolitischen Ära werden. „Es verging selten eine Sitzung ohne dass Du das Wort ergriffen hast und wenn Du etwas gesagt hast, hast Du meist den Nagel auf den Kopf getroffen“, erinnerte sich Thater in seiner Laudatio.

Die Kommunalwahl 1984 brachte neben Felber ein weiteres neues Gesicht an den Ratstisch: Eugen Mulflur, der vier Jahre zuvor den Freien Wähler beigetreten war, wurde ebenfalls zum ersten Mal in das Gremium gewählt. Anders als sein Amtskollege Felber musste Mulflur nach der ersten Amtszeit jedoch eine Niederlage erfahren, als er den erneuten Einzug in den Gemeinderat verpasst hat. Erst 1993 ist Mulflur für Gerhard Zastrow nachgerückt und anschließend für weitere 26 Jahre aktives Mitglied geblieben.

Es ist selbstredend, dass sich in mehr als 30 Jahren aktiver Gemeinderatsarbeit einiges an Erfahrung und Wissen angesammelt hat – ein wertvolles Gut, von dem die jetzigen jungen Räte profitieren sollen und können. „Unser Dank gilt deswegen auch unseren Kollegen, denn es muss weitergehen“, erläuterte Mulflur. Vor allem das respektvolle Miteinander sei – das unterstrichen beide – wichtig, gerade mit Blick auf die aktuelle Situation, wie Felber deutlich machte: „Es gibt schon zu denken, wie man heute die Verwaltung und den Gemeinderat piesacken kann, ich hoffe dass sich das Blatt wieder wendet.“