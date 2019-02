von Hrvoje Miloslavic

Nicht zum ersten Mal mussten sich die Wanderfreunde Rhein-Wehra Wehr-Öflingen mit der Zukunft des Vereins auseinandersetzen. In der jüngsten Hauptversammlung schlug Vorsitzender Ernst Büttgen jedoch alarmierende Töne an: „Dunkle Wolken“ seien über die Wanderfreunde gezogen, sodass für den Vorstand sogar „eine Auflösung des Vereins in Betracht kommt“, erklärte Büttgen.

Zahlreiche Probleme

Rückläufige Wanderbewegungen, sinkende Mitgliederzahlen, fehlender Nachwuchs, Überalterung des Vereins: Dies seien die vielfältigen Gründe für die „riesigen Probleme“, so Büttgen. Enttäuscht zeigte sich der Vorsitzende darüber, dass auch vom Wanderverband keine große Unterstützung zu erwarten sei, da nicht einmal mehr der Verbandsstammtisch abgehalten werde. Aufgrund des Mangels an Helfern sei der Verein nicht mehr imstande, einen Wandertag zu veranstalten. Folgerichtig sei auch die Abmeldung der Wanderfreunde vom Deutschen Volkssportverband (DVV) zum 31. Dezember erfolgt, informierte Büttgen. Umso tragischer wiegen die trüben Aussichten angesichts der Tatsache, dass die Wanderfreunde Rhein-Wehra in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern.

Verbleibende Aktive wandern gerne

Einer regen Aktivität taten die unerfreulichen Bedingungen allerdings keinen Abbruch. Immerhin 35 Wanderungen unternahmen die Wanderfreunde im zurückliegenden Jahr. Positiv beurteilte der Vorsitzende die enge Kooperation mit den Hotzenwälder Wanderfreunden aus Laufenburg und Murg sowie der Wandergruppe Aare-Rhy aus Stein im Ficktal. Immerhin 35 Wanderungen, auf denen vier Gruppenpreise errungen werden konnten, waren 2018 zu verzeichnen.

Trotz Problemen wird das 40-jährige Bestehen gefeiert

Höhepunkt des Vereinsjahrs sei der fünftägige Ausflug an die Mosel zum Festival „Rhein in Flammen gewesen“, so Büttgen. Untätig werden die Wanderfreunde auch im 40. Jahr nicht sein: Neben verschiedenen Touren etwa in Stegen, Frauenfeld oder Göschweiler, Ausflügen mit den Wanderkameraden aus Murg, Laufenburg und Stein steht auch eine Fahrt zum 40. Geburtstag auf dem Jahresprogramm.

Ehrungen und Hock

In einer gesonderten Feierstunde werden außerdem die Gründungsmitglieder des Vereins ihre Ehrungen entgegennehmen, wie Vorsitzender Büttgen ankündigte. Stets willkommen sind Gäste und Neumitglieder zum jeden ersten Donnerstag im Monat stattfindenden Vereinshock im „Räumli“ im Gebäude neben der Öflinger Schulsporthalle. „Wir haben noch Stühle frei“, betont Büttgen.