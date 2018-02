Wehr Drittklässler der Talschule wissen, worauf es bei gesundem Essen ankommt

Gesundes Essen ist keine Hexerei: Drittklässler der Talschule waren im Rahmen des Unterrichts zu Besuch im Schmidt's Markt. Die Kinder kauften selbstständig gesunde Zutaten für eine Mahlzeit ein und verkosteten Obst- und Gemüseplatten.

Im Rahmen ihrer Unterrichtseinheit über gesunde Ernährung besuchte die Klasse 3c der Talschule Wehr mit ihrem Klassenlehrer Wolfgang Wittwer den Schmidt's Markt in Wehr.

Nach einer sehr interessanten Führung durch den Markt, bei der die Kinder lernten, wie man einen Fisch filetiert und Wurst hergestellt wird, durften die Kinder hinter die Kulissen eines Einkaufsmarktes blicken und lernten Kühl- und Lagerräume kennen. Anschließend konnten sie der Ernährungsberaterin Katrin Wehrle beweisen, was sie schon alles über gesunde Ernährung und die Aufnahme der Nährstoffe im menschlichen Körper gelernt hatten. Die staunte nicht schlecht und schickte die Kinder gruppenweise in den Markt zum Einkaufen mit der Aufgabe für verschiedene Mahlzeiten gesunde und abwechslungsreiche Nahrungsmittel einzukaufen. Groß war die Begeisterung, als sie ihre Einkäufe auch noch an einer Kasse über den Scanner ziehen durften.

Nachdem sie ihre Einkäufe präsentiert hatten und mit der Gestaltung einer Essensunterlage beschäftigt waren, gab es liebevoll hergerichtete Obst- und Gemüseplatten mit Vollkornmüsliwaffeln. So gestärkt machten sich die Kinder nach ein paar spannenden und lehrreichen Stunden wieder auf den Weg zur Schule und so manche Mutter wird sich am Mittagstisch gewundert haben, dass ihr Kind so gar keinen Hunger mit aus der Schule brachte.