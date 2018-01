Wehr Dritte Kandidatur im Wehrer Bürgermeisterwahlkampf

Fridi Miller (48) aus Sindelfingen geht es in erster Linie um mediale Aufmerksamkeit

In Wehr gibt es mittlerweile eine dritte Person, die sich am Bürgermeisterwahlkampf beteiligen möchte. Fridi Müller aus Sindelfingen (48) ist nach Amtsinhaber Michael Thater und Taxifahrer Stefan Mielke die dritte Kandidatin. Die Kandidatur in Wehr ist nicht Millers Einzige bei einer Bürgermeisterwahl. Es seien aktuell mittlerweile über 50 Bewerbungen, unter anderem bei den Oberbürgermeisterwahlen in Böblingen und in Ravensburg, sagt sie gegenüber unserer Zeitung. Der 48-Jährigen geht es bei ihren Kandidaturen nach eigener Aussage um mediale Aufmerksamkeit, vor allem weil sie in mehreren rechtlichen Auseinandersetzungen mit Behörden stehe. Ihre Ziele kann man als Einsatz für Kinder- und Menschrechte sowie den Weltfrieden zusammenfassen. Außerdem möchte sie Kanzerlin Angela Merkel ablösen. Die Stadt Wehr kennt sie nicht, wie auch die meisten der Gemeinden, in den sie kandidiert. Fridi Miller wurde unter anderem durch ihren Auftritt bei Günther Jauchs „Wer wird Millionär“ bekannt sowie der Sendung „Frauentausch“ und auch durch ihre „Merkel-muss-weg-Kampagne“, im Zuge derer sie ihren Porsche-Sportwagen mit entsprechenden Aufklebern versah.