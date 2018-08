von Julia Becker

Der letzte Abend des „Dreylandbluesfestivals“ ging mit wenigen Gästen aber bester Stimmung zu Ende. Gut 100 Bluesfans tanzten am Sonntag zu den Klängen von Jimmy Burns und Bombino auf dem Talschulplatz. Als vierte und letzte Station machte das „Dreylandbluesfestival“ am Sonntag Halt in Wehr. So gut wie das Zusammenspiel von Städten, Musikern und dem Veranstalter Exbluesiv funktionierte – das Wetter spielte leider seine ganz eigene Melodie.

Mehr als 100 Fans auf Talschulplatz

Das sich trotz kühler Temperaturen mehr als 100 Musikfans auf dem Talschulplatz einfanden, war darum wohl vor allem der hochkarätigen Musikerauswahl geschuldet: „Wir setzen mit dem Festival voll auf Qualität“, erklärte Rolf Pessel, Vorsitzender des Vereins „Jazz und Blues Südbaden – exbluesive“. Eine große Freude auch für Bürgermeister Michael Thater, der als bekennender Bluesfan trotz seines Urlaubs nicht auf ein kurzes Grußwort verzichtete.

Bombino: Youba Dia (Bass), Frontmann Oumara Moctar alias Bombino, Corey Wilhelm am Schlagzeug und Illias Mahamed an der Gitarre (von links) begeisterten mit Desert Blues. | Bild: Julia Becker

Unter dem Motto „Aus Afrika ins Delta“ ging es in diesem Jahr auf eine vierstündige Reise durch die Geschichte der Bluesmusik. Den Einstieg gab das Blues-Urgestein Jimmy Burns mit seiner Band. Für gut zwei Stunden sorgte der 75-Jährige für beste Unterhaltung. Selbst vom Mississippi stammend und in Chicago lebend, vereint der Musiker mit Leichtigkeit den rauen Delta Blues mit dem elegant-jazzigen Chicago Blues. Schnell wurden da die Stehtische aus dem Weg geräumt, ein Großteil des Publikums hielt es nicht mehr auf den Bänken.

Virtuose Gitarrensolis

Eingängige Rhythmen, kombiniert mit langen und virtuosen Gitarrensolis, sorgten für Begeisterung und ordentlich Schwung. Seine Interpretationen der bekannten Songs „Cold as Ice“ von Foreigner und „Stand by Me“ von Ben E. King begeisterten auch die weniger kundigen Bluesfans. Nach kurzer Umbauphase zeigte Bombino eine ganz andere Facette des Blues: Die Nigerianer vom Stamme der Tuareg spielen Desert Blues und sind damit bereits im französischen und nordafrikanischen Bereich sehr erfolgreich.

Wilde Improvisationen

Die Kombination aus traditioneller Musik der Tuareg mit Rock und Blues begeisterte auch das Wehrer Publikum. Mal klang es afrikanisch, mal arabisch, schon klangen die Trommeln nach Samba: Bomino ist nicht nur wegen seines virtuosen Gitarrenspiels ein besonderes Erlebnis. Zum Ende seines Auftritts sorgte die Band mit wilden Improvisationen schließlich für Begeisterungsrufe und Jubel beim Publikum. Das nächste „Dreylandbluesfestival“ ist schon geplant, freute sich Pessel trotz der in diesem Jahr niedrigen Besucherzahlen.

