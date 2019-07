von Nicolai Kapitz

Wie kam der Blues aus dem Mississippi-Delta nach Chicago? Diese Geschichte wird das dritte Dreyland-Blues-Festival des Vereins Exbluesive vom 23. bis 25. August musikalisch nacherzählen. Mit echten Protagonisten aus der Gründerzeit des Chicago Blues erleben die Zuschauer mit, wie sich diese Musik gemeinsam mit ihren Interpreten aus den armen US-Südstaaten in den von harter Arbeit in der Industrie geprägten Norden durchschlug. Die Hauptbühnen stehen im Schopfheimer Stadtpark und in Wehr auf dem Talschulplatz.

Beim Dreyland-Blues-Festival 2019 schlagen sie die Brücke vom Mississippi-Delta nach Chicago (von links): Ignaz Netzer, Tail Dragger, Willie Buck, Mike Wheeler. | Bild: Privat

„Wir wollen nicht nur Musik bieten, sondern eine Geschichte erzählen“, sagt Klaus Deuss. Der Blues-Experte aus dem Vorstand des Vereins Exbluesive ist der Mann, der das Programm des dreitägigen Festivals maßgeblich bestimmt. Und er kennt sich aus mit der Geschichte dieser Musik, auf die so viele weitere Genres, unter anderem Pop und Rock, zurückgehen.

Die spannende Zeitreise geht weiter

Im vergangenen Jahr stand das Festival unter dem Motto „Aus Afrika ins Delta“, nun wird die Historie weitergesponnen. Der einfache Delta-Blues entstand in den landwirtschaftlich geprägten Südstaaten der USA, wo aus Afrika stammende Arbeiter – Folge der Sklaverei – ihrem Seelenleben durch Musik Ausdruck verliehen.

Wehr Dreylandbluesfestival: Heiße Bluesklänge reißen das Publikum in Wehr mit Das könnte Sie auch interessieren

„Als sich dann ab den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts viele der bettelarmen Arbeiter aus dem Süden in den Norden aufgemacht haben, um dort zu arbeiten, haben sie ihre Musik mitgenommen“, erzählt Klaus Deuss. Etwa zeitgleich wurde die E-Gitarre erfunden – der härtere, aber gleichzeitig komplexere Chicago-Blues war geboren.

Urgesteine des Blues auf der Bühne

Diese Entwicklung wird nun beim Blues-Festival mit echten Zeitzeugen nacherzählt und nachgespielt: Mit dem 79-jährigen James Yancey Jones – bekannt unter seinem Spitznamen Tail Dragger – und dem sogar 84-jährigen Willie Buck sind zwei Protagonisten zu Gast, die diese Wanderung nach Chicago selbst mitgemacht und mitgestaltet haben. Beide sind Größen der Blues-Szene in Chicago.

Tail Dragger. | Bild: privat

Tail Dragger – er tritt am 23. August im Stadtpark in Schopfheim auf – erhielt seinen Spitznamen vom legendären Chester Arthur Burnett, bekannt als Howlin’ Wolf. Und nach Willie Buck – er spielt am 24. August in Wehr – wurde in Chicago sogar eine Straße benannt.

Mike Wheeler. | Bild: privat

Um die Blues-Geschichte komplett zu machen, tritt auch ein deutscher Interpret des Delta-Blues auf: Ignaz Netzer, Gitarrist und Bluesharp-Virtuose aus dem Allgäu, eröffnet das Wehrer Konzert. Und einen Blick in die Moderne wirft US-Gitarrist Toronzo Cannon als Support von Tail Dragger in Schopfheim.

Willie Buck. | Bild: privat

Abgerundet wird das Festival durch zwei besondere Programmpunkte: Einerseits gibt es im Alten Wasserwerk in Lörrach am 25. August ein Zusatzkonzert mit Chicago-Gitarrist Mike Wheeler und Band, den Exbluesive während der laufenden Tournee für ein Gastspiel gewinnen konnte. Andererseits wird es in der Alten Schopfheimer Stadtkirche St. Michael am Sonntagmorgen einen Blues-Gottesdienst geben, bei dem Ignaz Netzer spielen wird – „und vielleicht auch der eine oder andere Überraschungsgast“, verrät Deuss.