Wehr Dreikampf ums Wehrer Rathaus: Bewerbungsfrist ist abgelaufen

Das Rennen um den Chefsessel im Wehrer Rathaus wird aller Voraussicht nach ein Dreikampf: Neben dem Amtsinhaber Michael Thater, der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt, haben Stefan Mielke und Fridi Miller ihre Bewerbung abgegeben. Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen, der Wahlausschuss hat allen drei Bewerbungen zugestimmt

Die Kanditaten: Michael Thater (54) ist seit 2002 Bürgermeister von Wehr. Er bewirbt sich um die Wiederwahl für seine inzwischen dritte Amtszeit.

Thater stammt aus Wehr, ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Er ist Diplom-Agraringenieur und hat das Verwaltungswesen bei den Kreisverwaltungen Waldshut und Lörrach gelernt. Zu den wichtigsten Themen der kommenden Jahre zählt Thater Stadtentwicklung, Infrastruktur, Kinderbetreuung und Bildungswesen, aber auch Wirtschaft, Umwelt und Gesundheitsversorgung räumt er einen hohen Stellenwert ein. Wichtige Projekte, die bereits angestoßen sind, sind unter anderem das Wehrer Brennet-Areal, Kindergartenbau oder die A98.

Als erster Gegenkandidat für Thater stieg am 19. Januar Stefan Mielke in den Ring. Der 56-jährige Taxi-Unternehmer verfügt kommunalpolitisch zwar über keine Erfahrung, will aber vor allem das Thema Bürgernähe in den Fokus seiner Arbeit rücken. Mielke stammt aus der Pfalz, lebt inzwischen aber im Rickenbacher Ortsteil Rüttehof. Er ist geschieden, Vater eines Sohnes und Großvater einer Enkelin.

Die dritte im Bunde ist Fridi Miller (48) aus Sindelfingen. Dass sie ernsthaft gewählt werden will, darf bezweifelt werden, immerhin hat sie sich parallel in über 50 Kommunen als Rathaus-Chefin beworben. Es gehe ihr vor allem darum, mediale Aufmerksamkeit zu erzielen, räumt Miller ein, die mit diversen Behörden im Clinch liegt, unter anderem mit dem Jugendamt, das ihr die Tochter entzogen habe.

Außerdem verfolge sie das Ziel, Kanzlerin Merkel abzulösen und das System zu zerschlagen, wie sie sagt.

Der Wahlausschuss sah bei keinem der Kandidaten einen Hinderungsgrund für die Zulassung zur Wahl. "Alle Bewerbungen sind form- und fristgerecht bei uns eingegangen. Alle drei Kandidaten erfüllen die materiellen Voraussetzungen für eine Zulassung zur Wahl", so Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz, der qua Amt auch stellvertretender Vorsitzender des Wahlausschusses ist.

Kandidatenvorstellung: Gemäß Gemeinderatsbeschluss wird es seitens der Stadt zwei offizielle Kandidatenpräsentationen geben. Die erste ist am Mittwoch 21. Februar, in Öflingen, die zweite am Donnerstag, 22. Februar, in Wehr. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Wahltermin: Die Bürgermeisterwahl ist am Sonntag, 25. Februar, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen, gibt es am Sonntag, 11. März, eine Neuwahl. Die Wahlbenachrichtigungen sind laut Ordnungsamtsleiter Schmitz bereits versandt. Wie bei den vorgangegangenen Wahlen ist ein klarer Trend zur Briefwahl feststellbar: "Wir haben bereits Berge an Briefwahlanträgen vorliegen", so Schmitz im Gespräch mit unserer Zeitung. Als Reaktion auf diesen Trend, der bereits seit einigen Jahren anhält, hat die Stadt Wehr bereits vor der Landtagswahl die Zahl der Wahllokale von 16 auf neun reduziert.