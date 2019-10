von sk

Als am Samstag eine 56-jährige Subaru-Fahrerin um 15 Uhr von einem Parkplatz auf die Zufahrtsstraße zur B 518 einbog, übersah sie einen in Richtung Innenstadt fahrenden Mercedes. Die Autos stießen zusammen, und die Subaru-Fahrerin, der 23 Jahre alte Mercedes-Fahrer und ein 26-jähriger Mitfahrer verletzten sich dabei leicht. Alle drei kamen ins Krankenhaus nach Rheinfelden. Am Subaru entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, am Mercedes von rund 5000 Euro.