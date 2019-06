von Barbara Halder

Einen ökumenischen Impuls hat der Gottesdienst am Sonntag in der Kirche St. Martin in Wehr gesetzt. Am Kirchweihfest war der 108. Weihetag, dies feierten der katholische und der evangelische Kirchenchor und gestalteten einen Gottesdienst. Das 90-jährige Bestehen des katholischen Kirchenchors und das 100-jährige Bestehen des evangelischen Kirchenchors wurden zum Anlass genommen, Ökumene in Wehr zu leben. Gemeindepfarrer Matthias Kirner gratulierte den beiden Chören zu Beginn der Messe und bedankte sich für die Mitgestaltung.

Auch der Vorsitzende des katholischen Kirchenchors, Richard Blatter, bedankte sich am Ende des Gottesdienstes bei allen Mitwirkenden. Ein besonderer Dank ging an die Dirigentin Elisabeth Schlegge-Weidt, die zu dem Gelingen und der musikalischen Begleitung beitrug.

Junges musikalisches Talent

Ein besonderer Dank ging an den jungen Organisten Felix Wunderle. Beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, der vergangenes Jahr in Bietigheim-Bissingen stattfand, hat der in Todtnau-Aftersteg lebende Schüler Felix Wunderle einen ersten Preis im Orgelspiel errungen. Der 17-Jährige spielt seit 2011 Klavier und wird seit 2014 in der Orgelklasse von Bezirkskantor Christoph Bogon in Schopfheim unterrichtet.

Beim Apéro im Pfarrhof haben sich die Gäste mit Getränken und Häppchen erfrischt. | Bild: Barbara Halder

Der Pfarrgemeinderat der katholischen Kirche lud im Anschluss an den Gottesdienst zu einem kleinen Apéro in den Pfarrhof ein. Dort wurden kalte Erfrischungsgetränke und erfrischende Häppchen angeboten, was bei den hohen Temperaturen gerne angenommen wurde. Im September findet ein weiterer Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Wehr statt, bei dem die beiden Chöre erneut einen Gottesdienst zusammen musikalisch gestalten.