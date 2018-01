Wehr Drängler gefährdet Straßenverkehr

Die Polizei sucht Zeugen und einen Lastwagenfahrer.

Am Mittwochnahmittag gefährdete ein Raser und Drängler andere Verkehrsteilnehmer auf der B 34. Um 16.45 Uhr bog ein vom Kreisverkehr Brennet/Öflingen (B 518) kommender Autofahrer auf die B 34 in Richtung Bad Säckingen ein. Seit dem Kreisel folgte ihm ein schwarzer BMW, der permanent gedrängelt haben soll. Weiter versuchte er auf dem Beschleunigungsstreifen zur B 34 zu überholen, was misslang. Kurz nach der Abfahrt nach Wallbach setzte er trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Der Fahrer eines entgegenkommenden Lastzuges musste abbremsen, ausweichen und hupte mehrmals. Der BMW-Fahrer brach den Überholvorgang ab und konnte gerade noch hinter dem Geschädigten einscheren. Anschließend bog der Raser an der Ausfahrt Kieswerk Wallbach ab. Er fuhr einen schwarzen BMW e36 mit WT-Kennzeichen. Die Polizei sucht neben dem entgegenkommenden Lkw-Fahrer Zeugen des Vorfalles. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen entgegen (Telefonnummer 07761-9340).