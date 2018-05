Wehr Dorfhexen bereichern seit 25 Jahren die Fasnacht in Brennet

Aus zwölf Duttenberghexen sind heute 54 Dorfhäxen geworden. In diesem Jahr feiern die Dorfhäxen Brennet ihr 25-jähriges Bestehen.

Die Dorfhäxe Brennet blickten in ihrer Hauptversammlung nicht nur auf ein erfolgreiches Jahr zurück, sondern ließen auch anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens die vergangene Zeit bis zum Gründungsjahr 1993 Revue passieren. Zwei Hexen wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Der Vorstand wurde komplett einstimmig wiedergewählt, einzig die Position des Zeremonienmeisters veränderte sich und ist nun mit David Schick und Yasin Arac doppelbesetzt.

"Im Gründungsjahr haben wir uns noch keine Gedanken über die kommenden 25 Jahre gemacht, aber jetzt, wo das Jubiläum da ist, machen wir uns Gedanken über die nächsten 25. Gemäß unserem Motto: Miteinander – zusammen können wir alles erreichen", erklärte Bernd Vogler, Vorsitzender der Dorfhäxe Brennet. Zu Beginn der Versammlung wurde Sabine Geiger als neues Vollmitglied begrüßt und drei Anwärter vorgestellt.

Mit Witz und Charme berichtete Vogler aus der Chronik des Vereins und betonte: "Wir waren der erste und einzige Fasnachtsverein in Brennet und sind es bis heute." Im März 1993 gründeten sich die Duttenberghexen mit zwölf aktiven Mitgliedern, nur ein Jahr später folgte die Namensänderung in Dorfhäxe, da festgestellt wurde, dass der Duttenberg angeblich zu Wallbach gehört.

Seitdem, so Vogler, habe der Verein gemeinsam alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, Höhen und Tiefen erlebt, doch es sei nie langweilig gewesen und habe immer sehr viel Spaß gemacht. 2000 veranstalteten die Hexen zum ersten Mal ihre Halloween Party in der Schulsporthalle in Öflingen, ein Meilenstein der Vereinsgeschichte. Die allseits bekannte Party findet bis heute jedes Jahr an Halloween statt und "ist seit dem immer ausverkauft gewesen und die Haupteinnahmequelle der Hexen", sagte Vogler.

In ihrem Jahresbericht machte auch Schriftführerin Tanja Geiger deutlich, wie viel Spaß die Mitglieder gemeinsam haben, plauderte witzige Geschichten aus und erntete dafür viele Lacher: "Erinnert ihr Euch? Eine unserer Hexen hat doch ernsthaft versucht, bei einem Stand für Berliner einen Fisch-Wecken zu kaufen." Bei der Wahl wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Die Position des Zeremonienmeisters teilen sich nun David Schick und Yasin Arac. Vorsitzender bleibt Bernd Vogler, seine Stellvertreterin ist Julia Gottstein. Schriftführerin ist Tanja Geiger, Kassiererin Yvonne Baumgartner, Beisitzer ist Martin Behrendt. Diana Keser und Bernd Vogler wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt und Tanja Geiger wurde nachträglich für ihre 22-jährige Mitgliedschaft im vergangenen Jahr geehrt.

Die DorfhäxeBrennet wurden 1993 als Duttenberghexen von zwölf aktiven Mitgliedern gegründet. Im Jahr 1994 folgte die Umbenennung in Dorfhäxe. Der Verein hat derzeit 54 Mitglieder, davon 32 Aktive. Informationen im Internet (www.dorfhaexenbrennet.de).