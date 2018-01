Wehr Dirigentin Elisabeth Schlegge-Weidt zeigt sich froh gestimmt über das Jahr mit dem Kirchenchor St. Martin Wehr

Der Kirchenchor St. Martin Wehr erhält sechs Sänger aus Öflingen dazu. Pfarrer Matthias Kirner lobt den Chor für ein "wunderbares musikalisches Jahr".

„Weiter so.“ – Eine positive Bilanz zog die musikalische Leiterin Elisabeth Schlegge-Weidt in der Hauptversammlung des Kirchenchors St. Martin. Zur Zufriedenheit mit einem „gut gemeisterten“ kirchenmusikalischen Jahr 2017 gesellte sich die Freude über den Zugang von sechs Sängern des ehemaligen Kirchenchores St. Ulrich Öflingen, die den Kirchenchor St. Martin inzwischen verstärken.

Ein großes Lob erreichte den Vorstand auch von höchster Stelle. Kirchenchorpräsident Pfarrer Matthias Kirner verband seinen Dank an Chorleiterin und Chormitglieder mit seiner Anerkennung für ein „wunderbares musikalisches Jahr“. Besonders erfreut zeigte er sich darüber, dass die neuen Mitglieder aus Öflingen den Kirchenchor St. Martin zu einem „echten Seelsorgeeinheitschor“ werden ließen. Keinen Zweifel ließ Pfarrer Kirner daran, dass auch Sänger aus Schwörstadt herzlich eingeladen seien.

Im laufenden Jahr wird Pfarrer Kirner zweifellos noch mehr Grund zur Freude haben. Zum nächsten kirchenmusikalischen Projekt hat Schlegge-Weidt die "Missa in D" des aus Franken stammenden Barockkomponisten und Benediktinermönchs Johann Valentin Rathgeber (1682 bis 1750) auserkoren. Erklingen wird das Werk am Pfingstsonntag in der Kirche St. Martin zur Primiz von Julian Donner, der im Mai im Freiburger Münster die Priesterweihe empfangen wird.

Dass Rathgebers Messe nach der Aufführung an Pfingsten nicht sogleich im Archiv verschwinden wird, hat praktische Gründe. Mit kirchenmusikalischen Werken, unter anderem von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Giovanni Gabrieli sowie der "Messe in G-Dur" von Franz Schubert, gestaltete sich das Programm im Jahr 2017 sehr intensiv. Adventssingen sowie die Aufführungen zum Patrozinium und am zweiten Weihnachtsfeiertag hatten, wie Vorsitzender Richard Blatter in seinem Bericht anmerkte, für einen gewissen „Termindruck“ gesorgt. Durch die Wiederaufführung der Rathgeber-Messe zum Patrozinium im November will Schlegge-Weidt den Probendruck in Grenzen halten und für „Entlastung in der zweiten Jahreshälfte sorgen“.

Unkompliziert gestalteten sich die Vorstandswahlen. Wiedergewählt wurden Vorsitzender Richard Blatter, Stellvertreterin Elke Schulz-Thater, Schriftführerin Christa Schmid, Kassiererin Cornelia Müller sowie die Beisitzer Lieselotte Hess, Ulli Wunsch und Egon Eich. Für Hans-Peter Fröhle rückte Irmgard Küpper als Beisitzerin nach.

Vorsitzender des Kirchenchors St. Martin Wehr ist Richard Blatter, Kontakt unter der Telefonnummer 07762/10 00. Nähere Informationen im Internet (www.seelsorgeeinheit-wehr.de).