von Barbara Halder

Einen eigenen Turnbeutel gestalten, anstatt ihn zu kaufen, und dabei noch viel Spaß haben. Das ermöglichte am Donnerstag im Rahmen des Kinderferienprogramms das Jugendhaus in Öflingen 20 Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 14 Jahren. Aus einfachen Jutebeuteln wurden mithilfe von Textilfarben und der Batiktechnik bunte und vor allem einzigartige Turnbeutel hergestellt, die es so nicht zu kaufen gibt. Verziert wurde das Ganze als Krünung mit Perlen oder Strasssteinen.

Die beiden ehrenamtlichen Helferinnen Rosalia Cuppuleri (links) und Jule Rünzi haben viel Spaß bei ihrer Arbeit mit Kindern. | Bild: Barbara Halder

Unter der Anleitung von Jule Rünzi und Rosalia Cuppuleri entstanden so Einzelstücke nach der Fantasie der Kinder. Als ausgebildete Erzieherin gehen Rosalia Cuppuleri in Sachen Kreativität nie die Ideen aus. Vergangenes Jahr boten die zwei Betreuer den Kindern an, Notizblöcke herzustellen und auch eine gemeinsame Übernachtung mit den Kindern stand schon auf dem Programm.

Die zwei Betreuer Jule Rünzi und Rosalia Cuppuleri (hinten) freuen sich immer auf die kreative Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen | Bild: Barbara Halder

Beiden Betreuerinnen macht die Arbeit mit den Kindern viel Spaß. Jule Rünzi, die in Freiburg Pädagogik der Kindheit studiert, und Rosalia Cuppuleri, die neben ihrer Arbeit als Erzieherin noch Sozialmanagement studiert, arbeiten seit fünf Jahren ehrenamtlich im Jugendhaus Öflingen mit. Der Leiter der Wehrer Stadtjugendpflege, Manuel van Kreij, ist dankbar für diese Unterstützung. Dass die Kinder und Jugendlichen großen Spaß bei der Gestaltung ihres Turnbeutels hatten, versteht sich von allein, zumal die eiskalte Erfrischung am Nachmittag inklusive war. Auch nächstes Jahr werden die zwei ehrenamtlichen Helfer ihren Teil für ein abwechslungsreiches Kinderferienprogramm beitragen.