Wie in jedem Jahr lässt die Sparkasse Hochrhein den gemeinnnützigen Vereinen und Einrichtungen aus Wehr namhafte Spenden zukommen. Dabei überlässt die das Vorschlagsrecht über die Verteilung der insgesamt 32734 Euro dem Gemeinderat. War die Zustimmung zum Vorschlag der Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren lediglich eine Formsache, entspann sich diesmal eine Diskussion im Rat. Sabine Kramer-Rempe (FW) fragte nach dem Grund der Ungleichbehandlung der drei Fußballvereine. Während FC Wehr und Spvgg Brennet-Öflingen jeweils 1000 Euro bekommen sollten, stand die Spvgg Wehr mit nur 500 Euro in der Liste. Dabei habe sich die Spielvereinigung gerade in der jüngsten Zeit durch eine starke Jugendarbeit hervorgetan, bemerkte Kramer-Rempe. Dem schloss sich auch Helmut Steinebrunner (CDU) an, der auf die Spvgg-Gruppe „Dance factory“ mit 200 Mitgliedern hinwies. Die Mehrheit der Räte votierten am Ende für eine gleichmäßige Aufteilung unter den drei Fußballclubs.

Paul Erhart und Stefan Tussing (CDU) monierten, dass der Tierschutzverein völlig leer ausgehe. Dabei diente der Verein ganz klar dem, Allgemeinwohl und pflege nicht nur ein Hobby, so Tussing. Um solche öffentlichen Verteilungsdiskussionen zu vermeiden, sollen die Stadträte künftig möglichst frühzeitig eigene Vorschläge machen, die dann in einem Treffen von Bürgermeister, seinen Stellvertretern und den Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen in einem mehrheitsfähigen Vorschlag eingearbeitet werden sollen.

Mehrheitlich angenommen wurde schließlich folgender Verteilungsvorschlag: 2000 Euro erhält die Stadtmusik Wehr, die in diesem Jahr ihr 160-jähriges Bestehen feiert. 1834 Euro gehen an den Förderkreis Stadtmuseum Wehr, 1400 Euro an die Freiwillige Feuerwehr. 1000 Euro erhalten: Musikverein Öflingen, Deutsches Rotes Kreuz Wehr, Deutsches Rotes Kreuz Öflingen, Turnverein Wehr 1885, Turnverein Brennet-Öflingen 1891, Ski-Club Wehr, Ski-Club Öflingen, Freundeskreis der Städtepartnerschaften Wehr, Förderkreis Mediathek und der Hallenbad Förderverein. Jeweils 833,33 Euro bekommen die Fußballvereine FC Wehr, Spvgg Brennet-Öflingen und die Spvgg Wehr. 500 Euro gehen an den Gesangverein Männerchor 1921, Harmonika-Orchester Öflingen, Akkordeon Verein Wehr, DLRG Wehr, Förderverein des Schulzentrums Wehr, Förderverein der Talschule, Förderverein für die Schule Öflingen, Narrenzunft Wehr 1874, Narrenzunft Öflingen, Tennisclub Wehr, Tischtennisclub Wehr, Kegelsportclub Wehr-Öflingen, Radsportverein „Wanderlust“, Radsportverein „Wehra“ Öflingen, Kanu-Sport-Club Wehr, Motorbootclub Wehr, Sportschützen-Gesellschaft 1925, Wurftauben-Schützen Hochrhein, Modellfluggruppe Hochschwarzwald, Segelfluggruppe Wehr, Kleintierzuchtverein C 142 Öflingen, Angelsportverein Wehr, Pfadfinder St. Georg Wehr Stamm St. Bernhard, Schwarzwaldverein Wehr, Eisenbahnfreunde Wehr, Stadtseniorenrat Wehr, Aktion Partnerschaft Eine Welt, Arbeiterwohlfahrt, Miteinander-Füreinander e.V. 250 Euro gehen zuguterletzt an den Country Club Wehr und den Verein für Jugendsportförderung.