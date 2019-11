Ausdrücklich keine Retro­spektive, sondern eine beeindruckende Werkschau mit Buchvorstellung rund um den Wehrer Maler Hansjörg Bisswurm ist am Sonntag in der Galerie des Alten Schlosses in Wehr eröffnet worden. Eine Premiere für die städtische Galerie, freute sich Bürgermeister Michael Thater. „Es gibt keinen, der so zeitkritisch und gesellschaftskritisch ist, wie Bisswurm“, würdigte Thater den Wehrer Künstler. Kunstinteressierte, Freunde, Familienmitglieder, Weggefährten und Schüler hatten sich eingefunden, um mit dem Künstler Hansjörg Bisswurm auf sein Werk anzustoßen.

Musikalisch umrahmt haben die Vernissage Dario Rago und Elisabeth Baureithel, bekannt als Duo Times Square. Einen Rückblick auf Bisswurms künstlerisches Schaffen warf Karl Baureithel in seiner Laudatio. Er habe Bisswurm vor Jahrzehnten als Lehrer für Deutsch und Kunst kennengelernt, mittlerweile stellt der Hobbymaler Baureithel selbst seine Werke aus. Schon damals sei Bisswurm als „bitterböser Satiriker“, „zorniger junger Mann“ und „sozialer Ankläger“ aufgefallen, sagte Baureithel. Dabei kämen viele Bilder auf den ersten Blick unbeschwert, leicht und fröhlich daher und entsprächen so doch „ganz dem Spannungsfeld, in dem wir leben“.

Die Ausstellung und das Buch Die Werkschau von Hansjörg Bisswurm ist noch bis 22. Dezember in der Galerie des Alten Schlosses in Wehr zu sehen. Die Ausstellung ist samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Buch mit 276 von Bisswurms Bildern auf 171 Seiten ist im Stadtmuseum und in der Buchhandlung Volk erhältlich.

Das eben erschienene Buch dokumentiere den Entstehungsprozess der Werke, Bisswurm lehne es aber ausdrücklich ab, seine Bilder selbst zu interpretieren. „Der Aha-Moment muss in Geist und Kopf entstehen“, sagte Baureithel. Das Buch über den Künstler Bisswurm sei das Ergebnis von eineinhalb Jahren Arbeit. Es schließe sich an die seit 15 Jahren laufende Reihe von Büchern über bildende Künstler vor Ort an, die der Förderkreis des Stadtmuseums in regelmäßigen Abständen herausgibt. Maßgeblich beteiligt waren an diesem Werk Margot Richter und der aus gesundheitlichen Gründen verhinderte ehemalige Kulturamtsleiter Reinhard Valenta. „Wie ein Bild entsteht, bis wie ein Bild vergeht“, beschrieb es Margot Richter, was auf den 171 Seiten dargestellt ist.

Mit einer Einleitung von Reinhard Valenta beleuchtet das Buch Bisswurms verschiedene Schaffensperioden. Aufrüttelnde Werke stehen darin neben sanften Landschaften und interessante Hintergrundinformationen. So wird beispielsweise verraten, dass Bisswurm auch mit Rotwein malte oder die Rheingoldpartitur als Unterlage verwendete.

Spannend ist es auch, die Entwicklung Bisswurms mitzuverfolgen, der sich nie ganz auf eine Technik festlegte. Comicartige Illustration, Acryl und Aquarell, Fototransfertechniken und digitales Zeichnen – die im Buch präsentierte Vielfalt zeigt, wie der Künstler Hansjörg Bisswurm auch im höheren Alter neuen Techniken offen gegenübersteht.