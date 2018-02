Wehr Die Zielgruppe für Jugendvorträge der Schulsozialarbeit Wehr dürfen bei der Themenfindung mitreden

Die Schulsozialarbeit Wehr startet eine Umfrage zu erwünschten Schwerpunkten für die Vortragsreihe mit Jugendthemen.

Die Schulsozialarbeit Wehr betreibt Ursachenforschung. Seit dem Schuljahr 2013/14 bieten die Mitarbeiter der Schulsozialarbeit Vortragsreihen zu verschiedenen Themen für Jugendliche, Eltern und auch Großeltern an. Pubertät, Gewalt, Drogen, Mobbing, Trauer, Scheidung – thematisch waren die bisherigen Veranstaltungsreihen breit aufgestellt. Mittels einer Umfrage wollen Simona Winkler, Miriam Mulflur und Thomas Meier nun versuchen, die Themen der Reihen zu optimieren.

„Die Vorträge im vergangenen Schuljahr waren nicht so gut besucht“, nennt Meier den Grund, warum man sich für die Onlineumfrage entschieden hat. Zwar sei es bei solchen Vorträgen normal, dass die Zahl der Besucher schwanke, aber man wolle Vorträge zu Themen anbieten, die die Leute auch tatsächlich interessieren. In den ersten Jahren, damals organisierte Simona Winkler die Vorträge noch gemeinsam mit Ribanna Schönau, sei der Besuch noch äußerst ansprechend gewesen, berichtet Winkler. Im Schnitt seien es über die Jahre etwa 25, in der Spitze aber sogar bis zu 100 Besucher gewesen.

An diese Erfolge konnte man zuletzt nicht mehr anschließen. Deswegen startet nun also die Umfrage, bevor es im Schuljahr 2018/19 dann vielleicht wieder eine Reihe geben soll. So hoffen die drei Schulsozialarbeiter, dass sich möglichst viele Leute fünf Minuten Zeit nehmen, um den kurzen Fragebogen auszufüllen – alles rein anonym. „Wir richten uns auch nicht nur an Eltern und Schüler, sondern eigentlich an jeden, der aus den unterschiedlichsten Gründen Interesse an Vorträgen zu Jugendthemen hat“, erklärt Mulflur. So hätten immer auch Leute teilgenommen, die ein berufliches Interesse an verschiedenen Themen gehabt hätten, oder auch Tagesmütter, die Kinder bei sich daheim betreuen und sich so Tipps und Informationen holten.

„Uns ist schon bewusst, dass so eine Onlineumfrage kein einfaches Medium ist und wir sicher nicht mit wahnsinnig vielen Antworten rechnen dürfen“, erklärt Thomas Meier. Dennoch hoffen sie, dass sich vielleicht doch wenigstens 100 Leute an der Umfrage beteiligen, damit sich die Schulsozialarbeiter ein Bild machen können, ob es überhaupt ein Interesse an den Vorträgen gibt, oder ob der Bedarf durch andere Veranstaltungen abgedeckt ist, und für welche Themen sich die Leute interessieren. Der Fragebogen ist ab sofort abrufbar. Entweder im Internet (www.surveymonkey.de/r/JJBTXWF) oder über den QR-Code .

Die Umfrage läuft bis zum 31. März, ab dem 1. April wollen sich Winkler, Mulflur und Meier an die Auswertung machen und sich dann überlegen, ob und wenn ja welche Vorträge sie im kommenden Schuljahr anbieten.