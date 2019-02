von Jürgen Scharf

„Wunderbar. Alles toll!“ Fatima Zobeidi-Weber vom Kulturamt Wehr, für die Abwicklung der Ausstellung „Kunst in Wehr“ beauftragt und Ansprechpartnerin für alle Teilnehmer, zeigte sich zufrieden. Hatte sich doch der Vorstand des Kunstvereins Schopfheim bereit erklärt, die Gemeinschaftsausstellung Wehrer Kunstschaffender in der Galerie im Alten Schloss professionell zu kuratieren.

Johannes Kehm, Vorsitzender des Kunstvereins Schopfheim, präsentiert ein Bild von Fernando van Geeteruyen für die Schau "Kunst in Wehr". | Bild: Jürgen Scharf

Es ist Kunst total. Mehr als 80 Bilder und Skulpturen haben Luis Lenz, Johannes Kehm und Gerit Koglin begutachtet, sortiert, nach bestimmten Auswahlkriterien zusammengestellt und für einen geeigneten Platz an den Wänden gesucht. Keine leichte Sache bei einer solch enormen Teilnahme, schließlich herrschen hier Vielfalt und künstlerischer Pluralismus vor.

Große Resonanz

So viel Kunst war noch nie in Wehr, zumindest nicht von Wehrer Malern. Die Ausschreibung des Kulturamts hatte eine überraschend große Resonanz, was aber die Gestaltung der Sammelausstellung nicht einfacher machte. Jeder Teilnehmer konnte bis zu zwei Werke einreichen, von jedem wurde eine Arbeit ausgewählt, die am bestens ins Gesamtkonzept passte. „Um den Künstlern gerecht zu werden, nehmen wir je eine Arbeit“, erklärte Gerit Koglin, selbst Maler. Der dreiköpfige Vorstand des Schopfheimer Kunstvereins ist unbefangen nach Wehr gekommen, denn die Namen der Wehrer Kunstschaffenden waren ihm unbekannt.

Die Kriterien für die Hängung

Wie immer ist es eine subjektive Auswahl. Wie Vorsitzender Kehm erklärte, hielt man sich an einige Vorgaben: „Was passt farblich oder thematisch zusammen? Landschaft, Schwarz/Weiß, Grafisches.“ So wurden viele Bilder hin und her getragen, wieder ausgewechselt, neu arrangiert, auf die Motive, die Farben, die Themen und nicht zuletzt auf die Qualität geachtet. Oft wurden die Werke paarweise kombiniert, wenn sie gut miteinander korrespondierten.

Alle 41 Teilnehmer, darunter Profikünstler, Amateure und Absolventen von Mal- und Zeichenkursen, hatten pünktlich abgeliefert. Niemand wurde ausjuriert. Bemerkenswerte malerische Beiträge kamen auch von den Malern aus dem Öflinger Haus der Diakonie, die immer bei den Kunstaktionstagen dabei sind. Über sie haben sich die Kuratoren überaus anerkennend geäußert.

Keine Vorgaben

Eingereicht werden konnte alles, es gab keine thematischen oder Formatvorgaben, berichtet Zobeidi-Weber. Einzige Voraussetzung war der Wohnsitz in Wehr. Gerit Koglin findet die Ausgangssituation auch ganz gut, denn „das erzählerische Moment“ sei damit komplett weggefallen: „Die einzelnen Arbeiten sprechen für sich.“

Luis Lenz, Geschäftsführerin des Kunstvereins Schopfheim, hatte selbst kürzlich eine Werkschau im Alten Schloss. Daher kennt sie die Räume und betonte, wie wichtig es ihnen sei, dass die Arbeiten genügend Platz haben und es nicht überladen wirkt. Ein „Ausreißer“ im positiven Sinn war für die Kuratoren das Bild betitelt mit „Maria, Gaza, 2018“ mit dem christlichen Motiv einer trauernden Mutter mit Kind im Arm, dem man an einer Wand extra mehr Platz eingeräumt hat, weil dieses starke Motiv es brauche.